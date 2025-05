Rewolucja na turnieju Wielkiego Szlema. Świątek od razu zauważy

10 września 2022 roku - to właśnie wtedy Iga Świątek (5. WTA) wygrała turniej wielkoszlemowy US Open rozgrywany na kortach twardych w Nowym Jorku. Polska tenisistka w finale pokonała 6:2, 7:6 (7:5) Tunezyjkę Ons Jabeur (35. WTA). Dla Świątek dotychczas był to jedyny triumf w US Open. Rok temu udział w tym turnieju zakończyła na ćwierćfinale, bo pokonała ją 6:2, 6:4 Amerykanka Jessica Pegula (3. WTA).

Rewolucja na US Open. Iga Świątek od razu zauważy

W poniedziałek Amerykańska Federacja Tenisowa poinformowała, że jeden z najważniejszych kortów w Nowym Jorku - Arthur Ashe Court zostanie odnowiony. Na ten cel ma zostać przeznaczone 800 milionów dolarów.

Chodniki stadionu Arthura Ashe zostaną zmodernizowane, by spotkania mogło zobaczyć jeszcze więcej kibiców. Teraz największy tenisowy stadion świata może pomieścić ok. 24 tysiące widzów, a po remoncie pojemność będzie wynosić 26 tys. Renowacja obejmie również nowe większe wejście, zmodernizowane hale i toalety, dwa nowe dedykowane poziomy luksusowych apartamentów i obszary klubowe oraz restauracyjne.

USTA zbuduje też najnowocześniejsze centrum wydajności dla tenisistek i tenisistów o wartości 250 milionów dolarów.

"Ten nowy obiekt będzie zawierał przeprojektowane szatnie, oferujące 'wrażenia podobne do spa', rozszerzone obszary treningowe wewnątrz i na zewnątrz, ulepszone zaplecze gastronomiczne dla graczy oraz nowy dziedziniec i wejście dla graczy. Wszystko po to, aby zapewnić prawie 2800 graczom i członkom drużyn, którzy rok po roku uczestniczą w US Open, jak najlepsze wrażenia" - czytamy na "Tenis.net.pl".

- Ten projekt pozwala nam zachować najważniejsze miejsce w tenisie – stadion Arthura Ashe’a, który został zbudowany ponad dwadzieścia pięć lat temu, i zaktualizować go w sposób, który przygotuje go na następne 25 lat. Daje nam to też możliwość zapewnienia zawodnikom rywalizującym na tym stadionie niezrównanej przestrzeni, która pozwoli im osiągać najlepsze wyniki i cieszyć się wyższym poziomem luksusu i komfortu poza kortem - powiedział Lew Sherr, dyrektor generalny i dyrektor wykonawczy USTA.

Organizatorzy napisali, że wszystkie prace zostaną ukończone przed US Open 2027, ale turnieje w latach 2025 i 2026 nie zostaną zakłócone.

Tegoroczny US Open rozpocznie się 24 sierpnia. Rok temu wygrali Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Włoch Jannik Sinner.