Iga Świątek straciła już sporo punktów na kortach ziemnych. Jej najlepszym wynikiem na mączce w tym sezonie był półfinał w Madrycie. Poza tym odpadała w trzecich rundach turniejów w Stuttgarcie i Rzymie. W najnowszym notowaniu rankingu WTA Świątek znajduje się na piątym miejscu, a jeżeli straci sporo punktów podczas Roland Garros, to osunie się jeszcze niżej. - Po prostu nie byłam gotowa, żeby walczyć i rywalizować. Skupiłam się na błędach. To mój błąd, że robię źle niektóre rzeczy - mówiła Świątek po porażce z Danielle Collins (1:6, 5:7 w Rzymie).

Świątek podjęła decyzję, by przylecieć wcześniej. Dyrektorka Roland Garros reaguje

Amelie Mauresmo, dyrektorka Roland Garros, udzieliła wywiadu Eurosportowi przed startem turnieju. Francuzka wypowiedziała się nt. szans Świątek na obronę tytułu.

- Początek turnieju będzie kluczowy, decydujący dla odzyskania przez nią pewności siebie. Czasami potrzebuje się tych pierwszych wygranych, jednej, dwóch, czasami trzech, by złapać ten odpowiedni rytm. Żeby jeszcze bardziej uwierzyć w sukces. Na tych kortach zawsze jest niebezpieczna, zawsze będzie stanowić spory problem dla każdej rywalki. Fakt, że tym razem zacznie z dość niską pewnością siebie to dla niej nowość. Ciekawe, jak zareaguje na to mentalnie - powiedziała.

Mauresmo dostrzegła, że Świątek przybyła znacznie wcześniej do Francji niż normalnie. Pierwszy mecz Polka na mączce na Roland Garros zagra dopiero na początku przyszłego tygodnia. - W tym sezonie nie wygrała zbyt wielu spotkań na mączce. Uważam, że chce jak najmocniej zaczerpnąć atmosferę kortu centralnego, kortu, który kocha i który być może jest jej ulubionym na świecie. Potrzebuje tego. To jeden z pierwszych przypadków, gdy tak renomowana zawodniczka pojawia się u nas już teraz - opowiada dyrektorka turnieju.

Kto wygra Roland Garros? "Zawsze było kwestią otwartą"

Kto jest główną faworytką do wygrania wielkoszlemowego Roland Garros? Mauresmo wskazała kilka zawodniczek, które mogą być groźne na kortach w Paryżu.

- Aryna Sabalenka jest niesamowita od początku sezonu. Coco Gauff dobrze poukładała swoją grę, a Madison Keys w tym roku wygrała już wielkoszlemowy Australian Open. To, kto wygra turniej singlistek, zawsze było kwestia otwartą, a teraz chyba jeszcze trudniej to przewidzieć - podsumowała.

Wielkoszlemowy Roland Garros rozpocznie się 25 maja i potrwa do 8 czerwca. Aktualnie jesteśmy pewni udziału piątki Polaków w głównej drabince: Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Relacje tekstowe na żywo z Roland Garros w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.