Kryzys Igi Świątek się pogłębia. Na tytuł Polka czeka już od niespełna roku - po raz ostatni triumfowała w Roland Garros 2024. Ba, tyle też czeka na finał. Wydawało się, że do przełamania może dojść na kortach ziemnych w tym sezonie, ale jak na razie zawodzi. Ćwierćfinał w Stuttgarcie, półfinał w Madrycie i tylko trzecia runda w Rzymie to wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ostatnia szansa na przełamanie na tej nawierzchni nadejdzie za kilka dni - we French Open. 23-latka pojawiła się już na kortach w Paryżu i powoli przygotowuje się do turnieju. I okazuje się, że ostatnio robiła to pod okiem... swojego byłego szkoleniowca.

Iga Świątek spotkała się w Paryżu ze Sierzputowskim. Trenowała z jego podopiecznym

Mowa o Piotrze Sierzputowskim, a więc trenerze, za którego kadencji odniosła pierwszy wielki sukces - wygrała tytuł wielkoszlemowy Roland Garros 2020. Polak był obecny na kortach w momencie, kiedy Świątek trenowała. Dlaczego? W sobotę na tym samym placu gry równolegle ćwiczył Murphy Cassone, a więc aktualny podopieczny Sierzputowskiego. Ba, Amerykanin odbijał piłki właśnie z byłą liderką rankingu WTA. A skąd wiemy, że na korcie był obecny polski trener? Został oznaczony na nagraniu Davida Foxa na InstaStory, jednej z osób ze sztabu Cassone.

Tak więc Sierzputowski mógł przyjrzeć się grze Świątek, a także temu, jak rozwinęła się pod okiem kolejnych szkoleniowców. Po nim Polkę trenowali Tomasz Wiktorowski, a teraz robi to Wim Fissette. Największe sukcesy święciła pod okiem Wiktorowskiego. Mowa m.in. o czterech tytułach wielkoszlemowych. Natomiast na triumf z Belgiem, w jakimkolwiek turnieju, wciąż czeka, a współpraca trwa od października 2024.

Jak zaprezentuje się Świątek w Paryżu?

Mimo że Świątek odnosiła spore sukcesy we Francji w przeszłości - cztery tytuły - to w tym sezonie faworytką nie będzie. Wszystko przez aktualną formę. I o tym fakcie piszą media na całym świecie. "Świątek z pewnością nie zostanie zlekceważona przez przeciwniczki na Roland Garros, ale widać, że w tej chwili jest ona słabym ogniwem" - pisali dziennikarze tennisworldusa.org. I trudno się z tym nie zgodzić.

Roland Garros wystartuje już 25 maja. Koniec imprezy zaplanowano na 8 czerwca. Świątek będzie bronić tytułu. Ewentualna wpadka może spowodować kolejny spadek w rankingu WTA. Już teraz zajmuje czwarte miejsce, a w niedzielne popołudnie może zameldować się na piątej lokacie. Stanie się tak, jeśli Jasmine Paolini wygra tytuł w Rzymie.