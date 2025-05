Pokazali nowy strój Świątek na Roland Garros. Tyle trzeba zapłacić za komplet

Przed Igą Świątek wyzwanie kolejnej obrony tytułu podczas Roland Garros. Wyzwanie prawdopodobnie największe w karierze, bo Polka wpadła w poważny dołek formy, potwierdzony szokująco szybką porażką w Rzymie (III runda z Danielle Collins). W dodatku nasza reprezentantka może spaść na 5. miejsce w rankingu WTA, jeśli finał rzymskich zmagań wygra Jasmine Paolini. To z kolei sprawiłoby, że na Arynę Sabalenkę czy Coco Gauff będzie mogła wpaść już w ćwierćfinale, a nie półfinale.

Świątek była pionierką współpracy z tą marką

Powodów do optymizmu zatem zbyt wielu nie ma, choć oczywiście po cichu liczymy, że wizyta w Paryżu pozwoli Polce na nowo zaczerpnąć swej "mączkowej" mocy. Niemniej jej forma będzie dużą zagadką. Zagadką z kolei nie jest już strój, w którym nasza reprezentantka najprawdopodobniej wystąpi. Świątek od 2023 roku współpracuje pod tym kątem ze szwajcarską marką On, należącą m.in. do Rogera Federera. Została ona pierwszą tenisistką, która związała się z nimi umową, a w męskim tourze ATP najlepszymi "reprezentantami" On są Amerykanin Ben Shelton (13. ATP) oraz wschodząca brazylijska gwiazda Joao Fonseca (65. ATP).

Tyle trzeba zapłacić za strój Świątek podczas Roland Garros

Do sprzedaży trafiła już letnia kolekcja tenisowych strojów marki On. Jest bardzo duża szansa, że to właśnie w niej Świątek, Shelton i Fonseca zagrają podczas Roland Garros. W przypadku kobiecej wersji, do wyboru są dwie spódniczki, w wersji fałdowanej lub nie, top lub crop top oraz koszulka typu tank. Barwy? Dostępne są dwie opcje, bardzo wielokolorowe: nieco jaśniejsza, gdzie dominuje biel, przechodząca powoli w jasny róż, żółć oraz barwy jasnoniebieskie, oraz nieco ciemniejsza, gdzie każdy z wymienionych kolorów jest przyciemniony, a do tego zamiast bieli pojawia się czerń.

Teraz kluczowe pytanie. Ile trzeba za to wszystko zapłacić? Cóż, spódniczki kosztują 100 dolarów (obie wersje), topy i crop topy to wydatek rzędu 80 dolarów, a tank to z kolei 70 dolarów. Czyli zakładając, że ktoś chciałby zakupić po jednym z każdego, musiałby się liczyć z ceną 250 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki oznacza ok. 956 zł.