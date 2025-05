Burza wokół Świątek. "Brakuje mi dyskusji z Darią Abramowicz"

W ubiegły czwartek Iga Świątek (2. WTA) gładko przegrała z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA) aż 1:6, 1:6 w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Polska tenisistka nie wytrzymała psychicznie, pękła, rozpadła się mentalnie. Eksperci podkreślają, że to też wina jej psycholog Darii Abramowicz.

"Im dłużej trwa słabszy sezon Igi Świątek, tym częściej widzimy, jak bardzo mentalnie jest zblokowana. Jak się usztywnia, a w końcu rozpada, przeklina, płacze. Najwyższy czas, by wywołać do tablicy psycholożkę Darię Abramowicz. Tym bardziej że pojawia się wiele pytań o standardy jej pracy - pisał w komentarzu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Na temat Darii Abramowicz i jej relacji z Igą Świątek głos zabrał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl w programie To jest Sport.pl. Uważa on, że konieczna jest rozmowa Darii Abramowicz z dziennikarzami.

- W całej tej dyskusji o Darii Abramowicz brakuje mi dyskusji z Darią Abramowicz. Jeśli Iga Świątek była na topie, a Abramowicz jednak trochę spijała z tych sukcesów i była wszechobecna w mediach, dużo rozmawiała o psychologii sportu, ale też współpracy z Igą. Ja bym sobie teraz życzył, by Daria Abramowicz też spotkała się z dziennikarzami, może ze wszystkimi zainteresowanymi redakcjami naraz, by nie było jednego wielkiego obchodu w mediach i odpowiedziała na pytania, które się nawarstwiły - przyznał Konrad Ferszter.

- To, że jest gorzej, jeśli chodzi o formę sportową, ale też psychiczną Igi, to nie znaczy, że my mamy nie pytać. Wręcz przeciwnie, powinniśmy pytać, rozmawiać racjonalnie, na argumenty, nie hejtować. Absolutnie jedno nie wyklucza drugiego - dodał Konrad Ferszter.

Teraz Iga Świątek zagra w turnieju wielkoszlemowym Roland Garros. Ruszy on 25 maja i potrwa do 8 czerwca.

Świątek w Paryżu wygrywała już cztery razy - w latach 2020, 2022-2024. Polka rok temu w finale pokonała 6:2, 6:1 Włoszkę Jasmine Paolini (5. WTA).