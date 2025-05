"Przyłapali" Świątek i Fissette'a. Oto co robią w Paryżu

Iga Świątek ostatnio przeżywa bardzo słaby okres. Polka zawodzi na kortach ziemnych, na których zazwyczaj radziła sobie znakomicie. Najpierw po fatalnym meczu odpadła w półfinale turnieju w Madrycie z Coco Gauff (1:6, 1:6). Jeszcze gorzej zaprezentowała się w Rzymie. Tam w trzeciej rundzie wyeliminowała ją Danielle Coliins (6:1, 7:5).

Iga Świątek już w Paryżu. Polka trenuje na kortach przed Rolandem Garrosem

Ostatnio PR managerka Świątek Daria Sulgostowska przekazała Sport.pl, że tenisistka nie planuje startów w żadnych innych turniejach i skupia się na zbliżającym się Rolandzie Garrosie. - Plany się nie zmieniły i następnym turniejem jest Paryż. Teraz chwila na regenerację, potem powrót do treningów przed turniejem - powiedziała.

I jak się okazuje, Polka wróciła już do treningów. Kamery przyłapały ją właśnie w Paryżu, gdzie trenowała na jednym z kortów pod okiem Wima Fissette'a. Tym samym wiceliderka rankingu WTA rozpoczęła przygotowania do wielkoszlemowego turnieju już na miejscu. Nagranie opublikował oficjalny profil Rolanda Garrosa.

Nadchodzący Roland Garros będzie dla Polki idealną okazją do rehabilitacji. Świątek udowadniała już, jak dobrze czuje się w Paryżu. Do tej pory wygrywała te rozgrywki czterokrotnie. "Korty ziemne to jej drugi dom, ale mentalnie nie dała rady zarówno w Madrycie, jak i Rzymie. French Open może wywołać u niej pozytywny nastrój lub jeszcze więcej negatywności i kolejny upadek" - napisał na Twitterze Rick Macci, czyli były trener między innymi Sereny Williams.

Roland Garros rozpocznie się 25 maja i potrwa do 8 czerwca.