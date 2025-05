Hubert Hurkacz po heroicznej walce awansował do najlepszej ósemki turnieju ATP 1000 w Rzymie. Teraz czeka go mecz o półfinał i wyrównanie najlepszego osiągnięcia w tym sezonie. W czwartek zmierzy się z Amerykaninem Tommym Paulem. O której godzinie odbędzie się to spotkanie? Organizatorzy turnieju właśnie podali harmonogram gier.

Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel Otwórz galerię (3)