Hurkacz opublikował komunikat zaraz po meczu. "Nierealne"

Prawdopodobnie mało kto się spodziewał, że to Hubert Hurkacz dojdzie najdalej spośród Polaków na turnieju w Rzymie. Po tym, jak Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch odpadły w trzeciej rundzie, to Hurkacz zameldował się już w czwartej rundzie. Polak wygrał 6:3, 1:6, 6:1 z Amerykaninem Marcosem Gironem. W ten sposób Hurkacz jest coraz bliżej wyrównania swojego życiowego wyniku z Rzymu, gdy w 2022 r. dotarł do ćwierćfinału. Wtedy przegrał w nim z Novakiem Djokoviciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Hurkacz napisał to po wygranym meczu. "Nie potrafię"

Hurkacz opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych po meczu z Gironem. "Czułem się dziś świetnie na korcie. Cieszę się, że mogę kontynuować swoją passę w Rzymie. Energia tłumu: nierealna jak zawsze. Nie potrafię Wam wystarczająco podziękować. Napierajmy dalej. Naprzód" - napisał tenisista na portalu X. "Jazda Hubi", "jesteśmy dumni i szczęśliwi", "świetnie widzieć Hubiego z powrotem" - pisali kibice pod postem Hurkacza.

Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Czech Jakub Mensik, który w poprzedniej rundzie pokonał 6:4, 7:6 (2) Węgra Fabiana Marozsana. Hurkacz zagra z Mensikiem po raz drugi w karierze. Tenisiści zagrali ze sobą w 2024 r. w drugiej rundzie Australian Open. Wtedy Hurkacz wygrał 6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Warto dodać, że Mensik wygrał tegorocznego Mastersa w Miami, pokonując w finale 7:6, 7:6 Djokovicia.

Legenda obawia się o Hurkacza. "Boję się o niego"

Niedawno Hurkacz wrócił po półtoramiesięcznej przerwie, a w drugiej rundzie turnieju w Madrycie przegrał 4:6, 5:7. Bardzo zmartwiony jego postawą był legendarny Wojciech Fibak, z którym rozmawiał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Zobacz też: Były trener Sereny Williams bezlitośnie o Świątek. "Nie dała rady"

- Boję się o Huberta. Pociecha jest taka, że może grać, że może biegać. To jest ważne. Nie boję się o jego talent, o technikę, ale od ubiegłorocznego Wimbledonu boję się o jego zdrowie, o konsekwencje tego, co się tam wydarzyło. Ja się cieszę, że on może biegać, że występuje, że znów uczestniczy w tych turniejach. Ten Madryt był dla Huberta korzystny, bo to są szybsze warunki. Rzym i Paryż to korty ziemne, które są trochę wolniejsze - tłumaczył Fibak.

Mecz Hurkacz - Mensik odbędzie się jako drugi od godz. 11:00 na korcie SuperTennis Arena, po starciu między Jackiem Draperem a Corentinem Moutetem. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.