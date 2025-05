Iga Świątek po zaskakująco wczesnym pożegnaniu z Rzymem przygotowuje się do Rolanda Garrosa. W Paryżu ma szansę sięgnąć po czwarte zwycięstwo z rzędu i piąte w karierze. Niestety jej ostatnie występy nie wskazują, aby tak się stało. Problemami obrończyni tytułu zainteresowali się już nawet przedstawiciele tego turnieju.

Roland Garros alarmuje po niepowodzeniach Świątek. "Seria dobiegła końca"

Na oficjalnej stronie Rolanda Garrosa pojawił się nawet artykuł w dużej mierze jej poświęcony. Już w tytule mogliśmy przeczytać, że "Świątek wciąż czegoś szuka" oraz "zmaga się z własnym perfekcjonizmem". Jak zauważono, Polka w tym sezonie na kortach ziemnych prezentuje się znacznie słabiej niż w ubiegłych latach. - Wypada znacznie poniżej swoich najlepszych wyników na ukochanej mączce. Jej uderzenia czasami wydawały się nieregularne, a serwis był niestabilny - czytamy.

Już w zawodach w Stuttgarcie i Madrycie Świątek spisała się poniżej oczekiwań. Największe emocje wywołuje jednak to, co wydarzyło się w Rzymie. Polka odpadła tam już w III rundzie po porażce z Danielle Collins, co wydawało się nie do pomyślenia. - Niesamowita seria 26 kolejny awansów co najmniej do 1/8 finału na poziomie WTA 1000 dobiegła końca, a jej początki sięgają Cincinnati 2021. Dziewiąta porażka w sezonie równa się sumie porażek Świątek w całym 2024 roku - odnotowano na stronie Rolanda Garrosa.

Niepokojące słowa Świątek. Wydali wyrok. "Nie jest przekonana"

Przywołano także jej słowa z konferencji prasowej, która odbyła się po porażce w Rzymie. - W tym roku czuję, że trochę bardziej zmagam się ze swoim perfekcjonizmem - mówiła między innymi. Jak zauważono: "23-latka nie jest przekonana, czy uda jej się odnieść piąte zwycięstwo w Paryżu". - Byłoby głupotą oczekiwać zbyt wiele, ponieważ teraz nie jestem w stanie grać na optymalnym poziomie - przyznała sama zainteresowana.

Rywalizacja w Rolandzie Garrosie rozpocznie się 25 maja i potrwa do 8 czerwca. Sztab Świątek już potwierdził, że do rozpoczęcia imprezy Polka nie weźmie udziału w żadnych innych turniejach mimo sugestii ze strony części ekspertów.