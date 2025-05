Hurkacz przegrał seta w 29 minut. Niewiarygodne, co stało się potem

25 - zaledwie tyle minut trwał decydujący set spotkania 1/16 finału turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie: Hubert Hurkacz (31. ATP) - Marcos Giron (USA, 45. ATP). Polak grał w nim wyśmienicie. Komentatorzy Bein sports 2 co chwilę mówili, że niewiarygodny, nieziemski tenis Hurkacza w trzeciej partii. Polak wygrał ją w zaledwie 25 minut 6:1. Hurkacz grał jak natchniony, wychodziło mu niemal wszystko na korcie. W czterech swoich gemach serwisowych wygrał aż 16 z 17 punktów! Wygrał on 100 proc. punktów po pierwszym serwisie (16/16), miał dwanaście winnerów i ani jeden niewymuszony błąd. To są kosmiczne statystyki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Niesamowity tenis Huberta Hurkacza w III secie w meczu z Gironem

Dwa poprzednie sety były kompletnie różne w wykonaniu Hurkacza. W pierwszej partii Polak błyskawicznie, bo już w drugim gemie przełamał rywala i to praktycznie zadecydowało. W szóstym gemie Hurkacz znów zdobył przełamanie i wygrywał 5:1. Chwilę później po raz pierwszy stracił swój serwis, ale i tak wygrał seta 6:3.

W drugiej partii Polak grał fatalnie, a rywal wreszcie przypominał tego zawodnika z poprzedniego starcia z Taylorem Fritzem. Giron wygrał w zaledwie 29 minut aż 6:1.

Polak w trzecim secie pokazał jednak, że można zwyciężyć seta jeszcze szybciej, o czym pisaliśmy już wyżej.

Hurkacz miał 12 asów, wygrał 80 punktów po pierwszym serwisie (rywal 6 i 61 proc.). Polak miał więcej winnerów (29-20) i popełnił prawie dwa razy mniej niewymuszonych błędów (12-22).

Zobacz: Włosi trąbią o upadku Świątek. "Fissette nie jest odpowiednią osobą"

Hurkacz w 1/8 finału zmierzy się z Jakubem Mensikiem (Czechy, 21. ATP), który pokonał Węgra Fabiana Marozsana (61. ATP) 6:4, 7:6.

III runda w Rzymie: Hubert Hurkacz - Marcos Giron 6:3, 1:6, 6:1