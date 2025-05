Oto pierwsze słowa Collins po meczu ze Świątek. To dlatego wygrała

Iga Świątek (2. WTA) po raz kolejny w tym sezonie nie obroniła tytułu. Start w "tysięczniku" w Rzymie, zakończyła wyjątkowo wcześnie, bo już w trzeciej rundzie. To za sprawą porażki 1:6, 5:7 z Danielle Collins (35. WTA).

Danielle Collins na gorąco komentuje mecz z Igą Świątek. "Dzisiaj tak grałam"

W pomeczowym wywiadzie na korcie Amerykanka podkreśliła, że kluczem do wyczekiwanego zwycięstwa była wytrwałość i wyciąganie wniosków z wcześniejszych spotkań z Polką - a do soboty wygrała tylko jedno z ośmiu (w półfinale Australian Open 2022).

- Grałam przeciwko Idze wiele razy, zazwyczaj to ona wygrywała. Grasz tyle zaciętych mecz闚 (w tym momencie Collins wykonała symboliczny gest - red.) i czasem jesteś tak blisko, a czasem grasz gorzej, ale zawsze przegrywasz, to wiele się uczysz. Czuję, że dzisiaj tak grałam (aby wygrać - red.) - powiedziała.

Szczere wyznanie Danielle Collins po meczu z Igą Świątek. "Miałam skromne początki"

Następnie prowadząca poruszyła kwestię tego, że 31-latka może stanowić wzór dla wielu początkujących zawodniczek. A co główna zainteresowana sądzi na ten temat? - Tenis bardzo mnie ukształtował. Miałam skromne początki, a trudno zostać tenisistką, to kosztowny sport. Rodzice zrobili dla mnie wszystko, mieli po dwie prace i brali nadgodziny, aby to sfinansować. Być tutaj i żyć moim marzeniem... Nigdy nie byłam wielkim talentem, ale ciężka praca i wytrwałość sprawiła, że jestem tym, kim jestem - wyznała.

W czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie Danielle Collins zmierzy się z Eliną Switoliną (14. WTA) lub Hailey Baptiste (90. WTA).