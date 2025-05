"Gdyby nie tenis, to co?". Świątek wypaliła prosto z mostu

Iga Świątek ma za sobą słabe tygodnie. Na tytuł w tourze WTA czeka niemal rok. Tej fatalnej passy nie przerwała podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie broni tytułu. W czwartek rozegrała pierwszy mecz, bez większych kłopotów pokonując 6:1, 6:0 faworytkę lokalnej publiczności Elisabettę Cocciaretto. W sobotę było już znacznie gorzej. Polka w dwóch setach przegrała z Danielle Collins i odpadła z rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kryzys dopadł Igę Świątek? Wesołowicz: Zacznie się bagno

Iga Świątek ujawnia. Wiadomo, który sport by wybrała, gdyby nie tenis

Mimo że głowa 23-latki pochłonięta jest kolejnymi treningami i przygotowaniami do pojedynków, to znalazła czas, by wziąć udział w sesji Q&A, przeprowadzonej przez organizatora. Pytania zadawali kibice obecni na trybunach w Rzymie. Poruszono kilka ciekawych wątków, a fani chcieli dowiedzieć się niemal wszystkiego.

Jedno z pytań dotyczyło tego, który sport wybrałaby Świątek, gdyby nie tenis. - Cóż, z jednej strony jestem indywidualistką, więc chciałabym robić coś samodzielnie. Wiecie, bez zespołu, bo chce mieć pełną odpowiedzialność - zaczęła. Mimo wszystko wskazała na jedną dyscyplinę, która nieco przeczy jej naturze. I sądzi, że odnalazłaby się w niej całkiem nieźle.

- Kiedy chodziłam do szkoły, to kochałam grać w piłkę nożną. Więc uważam, że byłabym znakomitą piłkarką. Szczerze, uważam, że mam odpowiednie umiejętności, ale tata zawsze chciał, żebym uprawiała indywidualny sport, a tenis nim jest. I sądzę, że to dobry wybór - spuentowała.

Filmiki potwierdzają umiejętności Świątek

O tym, że Świątek lubi futbol, przekonaliśmy się niejednokrotnie. Nie raz mogliśmy zobaczyć, jak Polka podbija piłkę w trakcie rozgrzewki. Na jednym z filmików założyła nawet "siatkę" rywalowi, po czym umieściła futbolówkę między słupkami. Internauci zaczepiali nawet polskich piłkarzy i żartowali, że tenisistka powinna otrzymać zaproszenie od PZPN na zgrupowanie.

Zobacz też: Tak zachowała się Ukrainka po meczu z Rosjanką w Rzymie.

Pozostałe pytanie w Q&A dotyczyły m.in. szpiegowania rywalek przed meczami. Świątek przyznała, że sama tego nie robi, ale czasami trenerzy idą "podejrzeć" przeciwniczki w akcji w trakcie treningu. Polka została zapytana również o to, o czym myśli w trakcie pojedynku. Stwierdziła, że stara się skupić na grze i małych technicznych kwestiach. Przy okazji zażartowała, że czasami zdarza jej się "pomyśleć, jak duże tiramisu zje po meczu". W trakcie sesji Q&A nie brakowało więc śmiechów.