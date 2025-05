Media mówią jednym głosem przed meczem Świątek - Collins. "Daleka od formy"

Zawodniczki i zawodnicy tenisa w tourze naprawdę rzadko okazują względem siebie na korcie szczerą niechęć. Oczywiście nie ma wątpliwości, że w tak licznej grupie występują konflikty i niesnaski, lecz zwykle rozgrywają się one w kuluarach. Danielle Collins pod tym względem stanowi wyjątek, otwarcie manifestując niechęć względem Świątek. W Paryżu rzuciła zdaniem, że "nie potrzebuje jej nieszczerości". Z kolei podczas United Cup przy przywitaniu z Polką odwróciła wzrok, robiąc przy tym wyraźnie zblazowaną minę.

Miały ze sobą ciężkie spotkania. Jak będzie tym razem? Media przewidują

Bilans bezpośredni ich meczów w tourze jako faworytkę stawia Świątek, która wygrała 7 z 8 spotkań. Choć warto zaznaczyć, że to jedno zwycięstwo Collins odniosła w półfinale Austran Open w 2022 roku. Jednak przez napiętą relację pomiędzy zawodniczkami zagraniczne media nie mają wątpliwości, że w tym meczu może się sporo dziać.

Mimo ogromnych emocji, według portalu "Tennis.com" faworytką jest jednak Świątek.

- "Bilans bezpośrednich pojedynków nie wróży dobrze Collins. Przeciwko Świątek wynosi 1-7, a także przegrała sześć ostatnich meczów. Obie te zawodniczki lubią atakować i grać ofensywnie. Zwykle, gdy Collins potrafi wypracować sobie małe przewagi za sprawą tempa gry, ale młodszej i szybszej Świątek ono nie przeszkadza" - analizuje portal, który za jako wygraną tego meczu wytypował Świątek.

Z kolei "Sporstskeeda" zwraca uwagę na to, że chociaż bilans Collins w meczach Polką rzeczywiście jest słaby, to w ostatnich spotkaniach Amerykanka potrafiła postawić faworytce trudne warunki na korcie. Tak było podczas ich meczu w Montrealu dwa lata temu, który zakończył się po trzech setach, a także przy okazji ubiegłorocznej edycji Australian Open. Tam 23-latka wygrała 6:4, 3:6, 6:4. "Sporstskeeda" nie przewiduje jednak podobnego scenariusza w Rzymie.

"To mało prawdopodobne, by stało się tak i tym razem, Amerykanka jest w tym sezonie daleka od swojej najlepszej formy. Biorąc pod uwagę wyniki obu zawodniczek w tym roku, prawdopodobnie będzie to kolejne łatwe zwycięstwo obrończyni tytułu" - napisał portal, który przypomniał też, że: "Podczas ich spotkania na igrzyskach olimpijskich w Paryżu doszło do kilku fajerwerków".

Mecz Igi Świątek z Danielle Collins odbędzie się w sobotę około godziny 13:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.