Stało się! Głośne rozstanie w świecie tenisa

Diana Sznajder nie tak dawno postraszyła Igę Świątek, czym dała się zapamiętać polskim fanom. W 1/8 finału turnieju w Madrycie po przegranym secie 0:6 nagle się odrodziła i urwała jej jedną partię. Ostatecznie z triumfu 6:0, 6:7 (3), 6:4 i tak cieszyła się nasza mistrzyni. Krótko po tym w karierze Rosjanki nastąpił nieoczekiwany przełom.

Zagadkowe rozstanie w rosyjskim tenisie. "Wróciła do domu"

W czwartek Sznajder rozegrała pierwszy mecz na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Bardzo pewnie pokonała Amerykankę Caroline Dolehide 6:0, 6:0. Jeszcze tego samego dnia gruchnęła informacja, że nagle stolicę Włoch opuściła jej trenerka Dinara Safina. - Wróciła do domu, do Barcelony. Potrzebowała tego - potwierdziła Sznajder w rozmowie z portalem tennis.com. Jak się okazało, panie zakończyły współpracę.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dzieje się to na samym starcie zawodów, a Safina w roli trenerki Sznajder pracowała zaledwie miesiąc. - Na pewno było to świetne doświadczenie. Jest byłą numer jeden na świecie, więc dała mi wiele wskazówek, jak pozostać skupionym podczas meczu i nie pozwolić, aby negatywne emocje zrujnowały twoją grę. Na pewno nauczyłam się tych rzeczy i postaram się wykorzystać na tyle, na ile to możliwe, abym każdego dnia mogła stawać się lepsza - powiedziała Sznajder.

Dwa turnieje i koniec. Diana Sznajder bez trenerki

Safina to była liderka rankingu WTA z 2009 r. i finalistka Australian Open i Rolanda Garrosa. Dianę Sznajder poprowadziła w zaledwie dwóch turniejach - w Stuttgarcie i Madrycie. Sama również potwierdziła fakt rozstania w specjalnym nagraniu na Telegramie. - Dziękuję bardzo za wsparcie, jakiego nam udzieliliście. Zakończyłam współpracę z Dianą. Szczerze życzę jej powodzenia, szczęścia rodzinnego i osiągnięcia wszystkich jej celów. Na pewno będziemy jej kibicować i trzymać za nią kciuki - wyznała.

Powodów takiej decyzji żadna z nich jednak nie ujawniła. Tymczasem Sznajder już bez pomocy trenerki musi radzić sobie w dalszej części zmagań w Rzymie. W sobotę w III rundzie zmierzy się z Rumunką Jaqueline Cristian.