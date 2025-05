Fręch organizuje turniej. Nie uwierzysz, jak się nazywa

Wśród kobiet polskiego tenisa niekwestionowanym numerem jeden od dawna jest Iga Świątek, ale Magdalena Fręch może poszczycić się mianem drugiej najlepszej zawodniczki znad Wisły. Aktualna 25. zawodniczka świata, swoją pozycję zawdzięcza w dużej mierze znakomitej drugiej połowie ubiegłego roku. Wówczas we wrześniu wygrała zawody serii WTA 500 w Guadalajarze, a także dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w obecnym sezonie Fręch zagrała w 3. rundzie Australian Open.

Magdalena Fręch patronuje turniejowi tenisowemu

Jak się okazuje, pomimo przebicia się do szerokiej czołówki kobiecego tenisa, Fręch nie zapomina o tych, którzy w tym sporcie stawiają swoje pierwsze kroki. W dniach 12-15 lipca w Bytomiu zostanie bowiem zorganizowany turniej, który tenisistka postanowiła objąć patronatem nazwiska. Organizujący zawody Klub Sportowy Górnik Bytom, jeden z najbardziej utytułowanych klubów tenisowych w Polsce, w którym występuje Fręch, nie mógł przepuścić okazji, by nawiązać do paryskiego turnieju wielkoszlemowego i tym sposobem zawody otrzymały nazwę FRĘCH OPEN presented by MAPEI. To się nazywa kreatywność!

Będą to zawody dla dzieci do 12. roku życia, które odbędą się ramach Super Serii OTK U12, jednego z najważniejszych cykli turniejowych w tej kategorii wiekowej.

– Wiem, jak ważne są turnieje w życiu młodego sportowca. Chcę, by dzieci uwierzyły, że tenis może być ich drogą – pełną wyzwań i wyrzeczeń, ale też ogromnej satysfakcji. FRĘCH OPEN presented by MAPEI to mój sposób, by je w tym wesprzeć. Sama wiele lat temu zaczynałam dokładnie tak samo – od takich turniejów, pełnych emocji, nerwów, ale też wiary, że to dopiero początek większej przygody – powiedziała Magdalena Fręch.

Jak zapewniają organizatorzy, zawody zostaną przeprowadzone z udziałem licencjonowanych sędziów i w warunkach odpowiadających najwyższym standardom rozgrywek ogólnopolskich.

– Jako klub z wieloletnią tradycją i sukcesami w szkoleniu zawodników, cieszymy się, że możemy być gospodarzem turnieju FRĘCH OPEN presented by MAPEI. To dla nas nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie, by stworzyć młodym tenisistom najlepsze możliwe warunki do rywalizacji i rozwoju w trakcie turnieju – powiedział Marek Krypner, prezes KS Górnik Bytom.