Oto co trener Sabalenki naprawdę myśli o Świątek. Można się zdziwić

Iga Świątek czeka na tytuł już niemal rok. Kibice liczyli, że przełamie się na kortach ziemnych, a więc nawierzchni, na której w przeszłości odnosiła spore sukcesy. Tylko że jak na razie wyczekiwany przełom nie nastąpił. Ćwierćfinał w Stuttgarcie i półfinał w Madrycie - oto wyniki Polki na "mączce". Kolejną szansę będzie miała w WTA 1000 w Rzymie. Rozegrała już pierwszy mecz, w którym bez trudu pokonała Elisabettę Cocciaretto. Dość powiedzieć, że oddała jej zaledwie jeden gem. "Iga Świątek w trybie bestii!", "52 minuty i po robocie" - zachwycali się eksperci.

Anton Dubrow tonuje negatywne nastroje wobec formy Igi Świątek na "mączce"

Całe środowisko tenisowe jest zaniepokojone postawą 23-latki, która w ostatnich tygodniach, zamiast brylować na korcie, to ma spore problemy. Na dodatek ma kłopoty z tym, by utrzymać nerwy na wodzy i często daje się ponieść emocjom.

O głos w sprawie poproszono trenera Aryny Sabalenki Antona Dubrowa. Zauważył, że nie należy lekceważyć Polki, szczególnie na "mączce". - Liczby wyraźnie pokazują, że Świątek dominuje na nawierzchni ziemnej - zaczął w rozmowie z "The National".

- W tej sytuacji musisz skupić się na sobie, a nie myśleć, że "Ok, to jest moja szansa". Bo jeśli będziesz gonić, pomyślisz: "Ok, to moja szansa" i skupisz się na tym, to stracisz to, co powinieneś robić na placu gry - zaznaczał. - Na koniec zmagań na "mączce" dowiemy się, czy postąpiliśmy poprawnie, czy też nie. Obecnie możemy tylko skoncentrować się na rezultatach z poprzednich lat. A te jasno pokazują, że nie możemy mówić, że Iga nie jest świetna - podkreślał.

Co więc Dubrow sądzi o gorszej formie Świątek na glinie? - Ona po prostu nie zagrała dobrze w dwóch imprezach. Do startu zmagań w Paryżu zostały jeszcze trzy czy cztery tygodnie, więc wszystko może ulec zmianie - zapewniał szkoleniowiec. Jego zdaniem Sabalenka, jak i pozostałe tenisistki, muszą się mieć na baczności, bo Świątek może wrócić w najwyższej formie.

Podobnie uważa sama Białorusinka. - To prawda, że Iga nie radzi sobie w tym momencie tak dobrze, ale to jest normalne. Jestem przekonana, że wróci. Dlatego wciąż pracuję nad swoją grą, nad różnorodnością i będę gotowa na Igę, albo na kogokolwiek, kto pojawi się z wielką formą - mówiła Sabalenka.

Świątek przed wielkim wyzwaniem. Broni aż trzech tysięcy punktów

O tym, czy Polka odzyska formę, przekonamy się wkrótce. Teraz skupia się na rywalizacji w Rzymie, gdzie broni tytułu. Ewentualne potknięcie może zaowocować utratą miana wiceliderki rankingu. Podobnie, jak i wpadka w Paryżu. Tam też będzie bronić maksymalnej liczby punktów. Z kim teraz zmierzy się Świątek? W trzeciej rundzie w stolicy Włoch jej rywalką będzie Danielle Collins. To dziewiąte spotkanie tych pań w historii - siedem zwycięstw na koncie ma nasza rodaczka.