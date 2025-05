Włosi mówią jednym głosem po tym, co zrobiła Świątek ich rodaczce

"Pojedynek bez historii", "Całkowita dominacja" - czytamy we włoskich mediach po meczu Igi Świątek z Elisabettą Cocciaretto w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Polka nie dała najmniejszych szans rywalce i pokonała ją 6:1, 6:0. Dziennikarze byli zgodni co do przebiegu meczu i napisali o naszej tenisistce kilka ważnych zdań.

Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel Otwórz galerię (3)