Były trener Federera zdiagnozował Świątek. O tych słowach będzie głośno

62-latek to uznana marka w trenerskim środowisku. Jako zawodnik słynął bardziej z gry podwójnej, w której w 1985 roku wygrał Australian Open. Z kolei będąc trenerem miał okazję prowadzić prawdziwe legendy tego sportu. Należą do nich Roger Federer, z którym pracował w latach 2010-2013, czy Pete Sampras, którego Annacone trenował od 1995 do 2002 roku. Aktualnie zajmuje się szkoleniem Taylora Fritza, który zajmuje 4. miejsce w rankingu ATP, a w ubiegłym roku zagrał w finale US Open.

W programie "Inside-In Tennis Podcast" Amerykanin został zapytany o Igę Świątek i jej rozczarowującą postawę w obecnym sezonie, w którym nie wygrała jeszcze ani jednego turnieju. Annacone zwrócił uwagę na to, w jaki sposób Polka i jej sztab zarządzają intensywnością gry podczas spotkań.

- Świetni gracze zazwyczaj sobie z tym radzą i całkiem dobrze to moderują. U Świątek ostatnio tak nie było. Wydaje się być trochę nerwowa - stwierdził Annacone.

Amerykanin nie ma wątpliwości. Wszystko rozgrywa się w głowie Świątek

Podczas rozmowy 62-latek zwrócił uwagę, że polska mistrzyni wielkoszlemowa ma problemy z serwisem, a także brakuje jej forehandu. W dużej mierze skupił się jednak na psychice Świątek i to ten czynnik uważa za kluczowy w ocenie jej postawy na korcie.

- Na tym poziomie naprawdę uważam, że aspekty psychiczne przeważają nad fizycznymi. Nie przestajesz być nagle świetny. To się nie zdarza - powiedział szkoleniowiec. - Myślę, że najważniejsza rzecz znajduje się między jej uszami.

Annacone postanowił dokonać także analizy osobowości polskiej tenisistki: - Ona ma osobowość typu A, co oznacza, że cały czas jest nieco intensywna. To świetnie sprawdza się gdy wygrywa, ponieważ jest nieustępliwa i punkt po punkcie wywiera niewiarygodną presję na rywalce. Jednak kiedy pojawiają się negatywne emocje, wtedy trudno jej się uspokoić i wrócić do chłodnego, opanowanego i pewnego siebie procesu.

Według szkoleniowca, pozytywne podejście na korcie to element, nad którym obecnie Świątek musi popracować. Na zakończenie dodał jednak pocieszającą konkluzję, że każda świetna zawodniczka przechodzi w karierze podobny kryzys.

- Będę w szoku, jeśli Świątek tego nie wytrzyma, dla niej to tylko kwestia czasu - zakończył Annacone.

Iga Świątek aktualnie będzie występować na turnieju Internazionali d’Italia, który w karierze wygrała aż trzykrotnie. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Elisabetta Cocciaretto, a spotkanie rozpocznie się 8 maja nie wcześniej, niż o godzinie 13:00.