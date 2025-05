W ostatnim czasie nie brakuje krytyki wobec Darii Abramowicz, która od sześciu lat jest psycholożką Igi Świątek i najważniejszą osobą w jej sztabie. Sama tenisistka w niedawnym wywiadzie przyznała, że formuła współpracy nadal nie została wyczerpana, a Abramowicz jest dla niej ogromnym wsparciem i osobą, której ufa. W mediach nie brakowało głosów, że sytuacja jest odmienna i Świątek powinna pomyśleć nad zakończeniem współpracy.

Rennae Stubbs zaskoczyła ws. Igi Światek. Powiedziała to o Darii Abramowicz

W kontrze do medialnych dywagacji staje Rennae Stubbs, czyli była liderka światowego rankingu w deblu i była trenerka m.in. Sereny Williams. W swoim podcaście wprost stwierdziła, że Darii Abramowicz należą się szczególne pochwały.

- Wiele uznania należy się jej trenerce mentalnej, która wielokrotnie chwaliła Świątek za to, jak twarda jest psychicznie. Ona nigdy nie wyglądała na mentalną twardzielkę. Myślę, że to jest główny problem - słyszymy już na samym początku dywagacji o Abramowicz i Świątek.

Zdaniem byłej tenisistki to nie kwestia mentalna jest problemem wiceliderki światowego rankingu i to nie psycholożka pomoże jej odzyskać kontrolę nad dobrą grą. - Wiesz, że idą ręka w rękę. Mogą jednak pracować nad mentalnością dzień po dniu, ale jak ktoś nie czuje się komfortowo, wychodząc na kort, to powinien być czynnik nadrzędny. Możesz czuć się świetnie, a trener może mówić: "jesteś dobry" albo "nie jesteś dobry" i podpowiadać. Najważniejsze jest to, co robisz na treningu i to, co dzieje się w trakcie meczu. Tu jest problem, ona musi pracować nad slajsem i zmianą tempa - stwierdziła dalej Stubbs.

- Pamiętam, że miała świetny drop shot, a już tego nie robi. Nie gra wysokich piłek, próbuje mocno uderzać każdą piłkę. To jest panikowanie na korcie i trudno się to ogląda. Do tego nie trafia wielu pierwszych serwisów, a drugi stał się przewidywalny. Na przykład z Coco Gauff grała bardzo brzydko - podsumowała była trenerka Sereny Williams.

Iga Świątek w czwartek 8 maja rozpocznie rywalizację na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką w drugiej rundzie zmagań będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.