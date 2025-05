Pilne wieści z Rzymu. Jest decyzja ws. meczu Świątek

Niemal 12 miesięcy - tyle trwa posucha Igi Świątek. Ostatnim tytułem na jej koncie jest Roland Garros - czerwiec 2024. Wydawało się, że szansę na przełamanie będzie miała na uwielbianych przez nią kortach ziemnych. Tylko że w Stuttgarcie i Madrycie nie dała rady. Odpadła odpowiednio na etapie ćwierćfinału i półfinału. Teraz przed nią WTA 1000 w Rzymie.

Wiadomo, kiedy i o której zagra Świątek w Rzymie

Polka będzie bronić tytułu. Z racji rozstawienia rywalizację rozpocznie od II rundy. Jak na razie nie wiadomo, z kim przyjdzie jej się zmierzyć na start. O miano jej rywalki walczą Elisabetta Cocciaretto i Elina Awanesian. Z żadną z nich nasza rodaczka nie miała jeszcze okazji grać w zawodowej karierze.

Wiadomo za to kiedy i o której dojdzie do pierwszego pojedynku Polki we Włoszech. W środę pojawił się plan gier na czwartek 8 maja i na liście pojawiło się właśnie nazwisko Świątek. Okazuje się, że będzie to drugie spotkanie na Campo Centrale. A rywalizacja na tym korcie rozpocznie się o godzinie 11:00. Tak więc mecz Polki nie wystartuje wcześniej niż o godzinie 13:00.

Kibice liczą, że właśnie w Rzymie dojdzie do wyczekiwanego przełamania 23-latki. I wydaje się, że drabinka może temu sprzyjać. "Świątek ma szczęście w losowaniu we Włoszech. Ma zaskakująco łatwą drogę do finału. (...) W sytuacji, w której próbuje wrócić na właściwe tory i przerwać posuchę w zdobywaniu tytułów, nie mogła sobie wymarzyć lepszej drogi" - podkreślali dziennikarze "Sports Illustrated". Wydaje się, że na prawdziwy mur może trafić dopiero w półfinale - wtedy to może spotkać się z Jeleną Ostapenko, z którą posiada bardzo niekorzystny bilans bezpośrednich meczów - sześć pojedynków i sześć porażek.

