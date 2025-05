Dramat rywalki Świątek w Rzymie. Musiała zrezygnować

We wrześniu 2023 roku Marketa Vondrousova (68. WTA) była notowana na szóstym miejscu w rankingu WTA. Czeszka była wtedy po wygraniu Wimbledonu i ćwierćfinale US Open. Wydawało się, że na dobra zadomowi się w czołówce światowego tenisa.

W ubiegłym roku nie radziła sobie tak dobrze, ale grała m.in. w półfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, czy ćwierćfinale Roland Garros. Jednak po porażce w pierwszej rundzie Wimbledonu zdecydowała się na operację lewego barku, który od dłuższego czasu uniemożliwiał jej powrót do optymalnej formy. Była to jej trzecia operacja w ostatnich latach. W 2019 i 2022 roku przechodziła operacje nadgarstka, które wtedy także eliminowały ją z gry na kilka miesięcy.

Nie widać końca problemów Markety Vondrousovej

Jednak w tym roku Vondrousova rozegrała zaledwie osiem spotkań, z których wygrała cztery. Ostatni raz na korcie pojawiła się w lutym podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju, gdzie przegrała w drugiej rundzie z Mirrą Andriejewą (7. WTA) 5:7, 0:6.

Od tamtego czasu Czeszka zmagała się z problemami zdrowotnymi, ale miała wrócić do gry w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Niestety, w dniu meczu poinformowała, że ponownie musi wycofać się z rywalizacji. "Robiłam, co mogłam, ale nie jestem jeszcze gotowa. Do zobaczenia za rok, Rzymie" - napisała w relacji na Instagramie. W jej miejsce do drabinki wskoczyła Kamilla Rachimowa (76. WTA).

To jednak nie koniec wycofań z turnieju. Z powodu problemów z prawą nogą ze startu w Rzymie zrezygnowała także Sorana Cirstea (131. WTA). Jej miejsce zajęła Olivia Gadecki (92. WTA).

Turniej WTA 1000 w Rzymie jest rozgrywany w dniach 6-18 maja. Iga Świątek (2. WTA) w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Elina Awanesjan (Armenia, 38. WTA) - Elisabetta Cocciaretto (Włochy, 82. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w środę 7 maja o godz. 13:00.