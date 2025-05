Sabalenka nie wytrzymała po tym pytaniu. Sceny na konferencji w Rzymie

Do niecodziennych scen doszło na konferencji prasowej Aryny Sabalenki przed rozpoczęciem turnieju WTA 1000 w Rzymie. "Czy wiesz, że jesteś ikoną piękna we Włoszech?" - zapytał jeden z dziennikarzy. I choć nie do końca wiadomo było, o co mu konkretnie chodzi, to po chwili wszystko wyjaśnił. I po tym Sabalenka nie była w stanie powstrzymać się od śmiechu.

