Iga Świątek w sezonie 2025 jeszcze nie wygrała ani jednego turnieju i jest w gorszej formie niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że jej rywalki przestały doceniać umiejętności Polki i to, co w ostatnich latach osiągała na korcie. Głos w jej sprawie zabrała Marta Kostiuk.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek zagra z Grzegorzem Krychowiakiem! Hit nad hity

Marta Kostiuk zabrała głos o Idze Świątek. "Jest tak dobra"

Ukraińska tenisistka udzieliła wywiadu kanałowi "Break Point" na YouTube podczas kwalifikacji do Billie Jean King Cup, na których Świątek nie zagrała. Tenisistka cieszyła się, że najlepsza zawodniczka z Polski nie bierze udziału w rywalizacji. Już na początku powiedziała, co czyni mecze ze Świątek tak trudnymi.

- Grałam z nią na pewno dwa razy, może nawet trzy. Myślę, że ona od wielu lat jest faworytką. Czas płynie, a to już trzy lata, a ona jest na topie. Najtrudniejszym momentem dla zawodniczek jest wejścia z nią na kort. Czujesz, że nie jesteś na zwycięskiej pozycji, bo jest tak dobra i tak powtarzalna przez tak długi czas - zaczęła Kostiuk.

- Teraz to trochę się zmienia. Czuje, że sport zmienił się w ostatnich pięciu latach, a dziewczyny są znacznie silniejsze. Myślę, że u niej zmiana nadeszła właśnie dlatego, że jest na topie przez trzy lata. Nie jest tą samą zawodniczką, którą była wcześniej. Chciałabym zagrać z nią znowu, by rozegrać nasz mecz inaczej. Ostatnio w Cincinnati czułam, że nie poprowadziłam naszego meczu w należyty sposób - powiedziała 22-latka o słabszej postawie Świątek w ostatnich miesiącach.

Dalej również chwaliła rywalkę. - Jest niesamowicie powtarzalna na tak wysokim poziomie. Mecz to zawsze lepsze i słabsze momenty, a Iga trzyma równy poziom w porównaniu do innych zawodniczek ze stawki. Ciężko jest utrzymać wysoki poziom w trakcie meczu, a ona potrafi to robić - słyszymy.

Ukrainka stwierdziła jednak, że ostatnie gorsze wyniki Świątek są spowodowane właśnie podniesieniem się poziomu w całej stawce. - Jest niesamowitą zawodniczką, zawsze była i zawsze będzie - podsumowała tenisistka.