Świątek zabrała głos ws. wyborów prezydenckich. "Dla mnie oczywiste"

Iga Świątek nie znajduje się w najlepszym momencie swojej kariery. Czeka na wygrany turniej już bardzo długo, a ostatnio podczas prestiżowego turnieju WTA 1000 w Madrycie dotarła do półfinału. Tam musiała uznać wyższość Coco Gauff, przegrywając 1:6, 1:6. Taki wynik oznaczał, że Polka nie powtórzy swojego wyniku z 2024 roku, gdy w finale w stolicy Hiszpanii pokonała Arynę Sabalenkę.

Czy odbicie nastąpi w Rzymie? Przed rokiem na słynnym Foro Italico okazała się bezkonkurencyjna. W meczu o tytuł pokonała Sabalenkę. Rok wcześniej dotarła z kolei do ćwierćfinału. Czas pokaże, jak spisze się w tegorocznych zmaganiach.

Tenisowy terminarz nie zwalnia tempa, a wielkimi krokami zbliżą się też wielkoszlemowy turniej French Open. To prawdziwa specjalność Świątek. Wygrała tam trzy razy w ciągu ostatnich czterech lat. Najlepsza polska tenisistka z pewnością liczy na to, że w tym roku uda się powtórzyć to osiągnięcie.

We wtorek portal WP Sportowe Fakty opublikował z nią wywiad, w którym poruszył nie tylko sportowe wątki. W jednym z pytań Świątek została zapytana o to, gdzie będzie 18 maja. Dlaczego akurat wtedy? To data pierwszej tury wyborów prezydenckich, w których Polki i Polacy wybiorą następcę lub następczynię Andrzeja Dudy.

Okazuje się, że Świątek bez problemu będzie mogła oddać głos. - W Rzymie. Dostałam powiadomienie, że mogę zagłosować tutaj i jest dla mnie oczywiste, że to zrobię! - powiedziała, przyznając, że spełni swój obywatelski obowiązek.

Warto dodać, że potencjalna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Będzie to więc w trakcie trwania French Open.