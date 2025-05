Świątek się nie kryła. Ogłosiła wprost w sprawie konklawe

Oczy świata skierowane są na Watykan, gdzie 7 maja rozpocznie się konklawe, podczas którego wybrany zostanie nowy papież. W tym samym czasie w Rzymie trwać już będzie turniej WTA 1000, który jest ostatnim wielkim sprawdzianem przed zmaganiami we French Open. Tenisistki chcą "połączyć" dwa wydarzenia.

Iga Świątek i Coco Gauff mają plan na pobyt w Rzymie. Zobaczą wybór nowego papieża?

"Coco Gauff i Iga Świątek chcą sprawdzić, co słychać na konklawe papieskim podczas ich pobytu w Rzymie" - pisze portal sfgate.com. Dalej dowiadujemy się, że wielu sportowców ma plan pojawić się na Placu Świętego Piotra po tym, jak rozpocznie się konklawe. W tym gronie są właśnie Amerykanka i Polka.

- Nie jestem katoliczką, ale poszłabym zobaczyć to historyczne wydarzenie - stwierdziła Gauff cytowana przez źródło. - Rozmawialiśmy o tym i dużo dowiedziałam się o religii katolickiej, o której nic nie wiedziałam. To wszystko z białym dymem i te sprawy, pomyślałam, że to fajne. Chciałabym to zobaczyć, kiedy już i tak jestem w pobliżu - dodała tenisistka.

Głos zabrała także Iga Świątek. - Chciałabym tam pojechać. Po prostu po to, żeby przeżyć to doświadczenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało logistycznie - stwierdziła wiceliderka światowego rankingu. Niewykluczone, że tenisistki nie będą miały jednak czasu na wizytę w Watykanie właśnie z powodu kalendarza turnieju.

Zmagania na kortach w Rzymie potrwają do 18 maja, a konklawe rozpocznie się 7 maja. Nie oznacza to oczywiście, że już pierwszego dnia wybrany zostanie nowy papież, więc być może tenisistki znajdą chwilę wolnego. Na razie zarówno Gauff, jak i Świątek czekają na rywalki w II rundzie z racji rozstawienia.