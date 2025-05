Tak podsumowali Świątek po losowaniu. Bolesna prawda między oczy

Tenisowy sezon pędzi, a Iga Świątek po dotarciu do półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie staje do rywalizacji w kolejnym "tysięczniku", w którym broni tytułu. Tym razem będzie to Rzym, gdzie już we wtorek rozpocznie się rywalizacja kobiet. Polka dzięki rozstawieniu z dwójką do gry wejdzie do drugiej rundy. Jej pierwszy mecz odbędzie się w czwartek lub piątek.

Wydali wyrok ws. Świątek w Rzymie. To słowa pójdą w świat

W poniedziałek w godzinach południowych odbyło się losowanie drabinki głównej imprezy WTA 1000 w Rzymie rozgrywanej na kortach Foro Italico. Iga Świątek w pierwszej rundzie ma oczywiście wolny los. Polka w drugiej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Elina Awanesjan - Elisabetta Cocciaretto. Dalszymi potencjalnymi rywalkami naszej tenisistki w tej części drabinki są Danielle Collins, Elina Switolina czy Madison Keys.

Portal puntodebreak.com tradycyjnie przeanalizował kobiece zestawienie imprezy w stolicy Włoch. Ich słowa o Idze Świątek są bardzo symptomatyczne. "Dla Świątek nie ma obecnie łatwego przeciwnika, ponieważ ma poważne kłopoty z samą sobą, i będzie chciała osiągnąć spektakularny wynik na Foro Italico. Obecność Madison Keys na horyzoncie może budzić wiele obaw, ale jej potencjalne przeciwniczki w drugiej i trzeciej rundzie, a także w 1/8 finału, również nie wydają się łatwe. Switolina może wykorzystać swoją pewność siebie i po raz kolejny zaprezentować się dobrze, natomiast Badosa potencjalnie podąża ścieżką Keys" - czytamy.

Świątek w Rzymie triumfowała w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu w finale wygrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 6:2, 6:3. Liderka rankingu tym razem miała mniejsze szczęście w losowaniu. Już na inaugurację czeka ją trudny bój z Dajaną Jastremską lub Anastazją Potapową. "Sabalenkę czeka trudne zadanie, jeśli będzie chciała potwierdzić swoją pozycję faworytki w turnieju, w którym historycznie nie prezentowała się najlepiej" - analizuje puntodebreak.com.

W imprezie na Foro Italico wezmą udział także Magdalena Fręch oraz Magda Linette. One również zmagania rozpoczną od drugiej rundy.