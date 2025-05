Sensacyjne wieści o Świątek rozeszły się po świecie. "Nie jestem fanem"

Iga Świątek wciąż czeka na swój pierwszy finał od ubiegłorocznego Roland Garros. Wydawało się, że Polka na ukochanej mączce ponownie wróci do swojej najlepszej dyspozycji, lecz rzeczywistość okazała się brutalna. Najpierw w turnieju WTA 500 w ćwierćfinale zatrzymała ją Jelena Ostapenko, natomiast podczas "tysięcznika" w Madrycie, gdy wydawało się, że forma Świątek rośnie, boleśnie zweryfikowała to Coco Gauff, triumfując 6:1, 6:1. Była to najdotkliwsza porażka Polki na mączce, odkąd należy do ścisłej światowej czołówki.

Wieści o Świątek rozeszły się za granicą. Tak to podsumowano

Totalne rozbicie Świątek podczas starcia z Amerykanką spowodowało liczne dyskusje i teorie nt. formy oraz najbliższych planów wiceliderki rankingu WTA. "Przegląd Sportowy Onet" zasugerował, że jednym z pomysłów mogłoby być odpuszczenie sezonu na kortach trawiastych - w tym Wimbledonu - po Roland Garros, jeśli paryski turniej nie poszedłby zgodnie z oczekiwaniami Polki. Choć były to jedynie domniemania dziennikarza, wieści o tym rozeszły się za granicą.

"Biorąc pod uwagę wszystko, co wydarzyło się Świątek na korcie i poza nim do tej pory w 2025 roku, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby doniesienia polskich mediów okazały się prawdziwe" - czytamy na portalu tennisworldusa.org, który cytuje opinię wyrażoną przez Brada Gilberta. "Nie jestem fanem pomijania Wimbledonu, jeśli jesteś zdrowy" - napisał legendarny szkoleniowiec, który niedawno prowadził Coco Gauff.

Na razie przed Igą Świątek zadanie obrony tytułu w turnieju WTA 1000 w Rzymie, który jest próbą generalną przed Roland Garros - ten rozpocznie się pod koniec maja. Swój pierwszy pojedynek w stolicy Włoch Polka zagra 8 lub 9 maja.