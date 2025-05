Amerykanie już ogłaszają ws. Świątek. Niestety. "Jest duża szansa"

Po turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek (2. WTA) zachowała co prawda drugie miejsce w rankingu, ale jej strata do Aryny Sabalenki (1. WTA) wynosi już 4345 punktów. Nasza tenisistka ma ich 6773, a Białorusinka 11118. Tym samym Świątek musi bardziej oglądać się za siebie niż gonić Sabalenkę. Dlaczego? Otóż trzecia Coco Gauff ma 6603 punkty, a więc zaledwie 170 mniej niż Polka.

Iga Świątek może stracić w Rzymie drugie miejsce w rankingu WTA

Iga Świątek zachowała drugie miejsce w rankingu WTA dzięki temu, że Aryna Sabalenka pokonała w finale w Madrycie Coco Gauff. Gdyby to Amerykanka triumfowała, to Świątek do turnieju WTA 1000 w Rzymie podchodziłaby jako trzecia rakieta świata.

Amerykanie z portalu Tennis World USA wieszczą, że po turnieju w Rzymie może nastąpić zmiana na podium światowego zestawienia. "W Rzymie Świątek jest obrończynią tytułu i znów będzie musiała bronić 1000 punktów. Z drugiej strony Gauff będzie miała nieco mniej do obrony, gdyż w zeszłym roku dotarła do półfinału na Foro Italico. 21-latka zastępująca polską gwiazdę tenisa na pozycji nr 2 może nie wydarzyła się w Madrycie - ale jak widać - jest duża szansa, że wydarzy się to w Rzymie" - oceniono.

Co ciekawe - w rankingu Live, uwzględniając punkty do obrony w Rzymie, zarówno Świątek jak i Gauff wyprzedza Jessica Pegula (4. WTA).

Ranking WTA Live przed turniejem w Rzymie:

Aryna Sabalenka - 10468 punktów Jessica Pegula - 6243 pkt Coco Gauff - 6223 pkt Iga Świątek - 5773 pkt Jasmine Paolini - 4865 pkt

Turniej WTA 1000 będzie rozgrywany w dniach 6-18 maja. Zarówno Sabalenka, Świątek, jak i Gauff mają wolny los w pierwszej rundzie i rozpoczną rywalizację od drugiej.