Oto plany Świątek na turnieju w Rzymie. Organizatorzy podjęli decyzję

Iga Świątek ma za sobą już pierwszą sesję treningową na kortach w Rzymie przed turniejem rangi WTA 1000. Wczesnym popołudniem w niedzielę trenowała razem z Wiktorią Azarenką.

Oto kolejne plany Świątek w Rzymie

Świątek ma jeszcze trochę czasu, by odpowiednio przygotować się do gry w stolicy Włoch. Pierwsze mecze turnieju odbędą się we wtorek, ale Polka wejdzie kilka dni później w związku z rozstawieniem, które daje możliwość startu od drugiej rundy. Organizatorzy zdecydowali odnośnie najbliższej sesji treningowej Polki. Zaplanowano ją na poniedziałek o godzinie 12:00. Wiceliderka rankingu WTA wejdzie na kort centralny (Campo Centrale) razem z Tunezyjką Ons Jabeur. Trening ma potrwać godzinę.

Dla Świątek turniej w Rzymie jest dość istotny. Broni tytułu sprzed roku i tym samym 1000 punktów rankingowych. Teoretycznie korty w stolicy Italii bardziej sprzyjają Polce niż te w Madrycie, są wolniejsze. Pod tym względem bliżej im do kortów Rolanda Garrosa w Paryżu.

Ewentualna słabsza postawa Polki w Rzymie może wpłynąć na plany na dalszą część sezonu. Według doniesień "Przeglądu Sportowego Onet" niepowodzenia we Włoszech i w RG mogą skutkować dłuższą przerwą od tenisa, czyli całkowitą rezygnacją z gry na kortach trawiastych. Pierwotnie sztab Świątek zakładał występy w Bad Homburgu i wielkoszlemowym Wimbledonie.

Iga Świątek w tym sezonie dotarła do półfinałów Australian Open oraz turniejów w Dosze, Indian Wells i Madrycie. Osiągnęła ćwierćfinały w Dubaju, Miami i Stuttgarcie. Brakuje singlowego finału w tym sezonie. Zagrała w meczu finałowym w United Cup, ale to była rywalizacja drużynowa. Polska przegrała wtedy z USA.

Przed startem turnieju w Rzymie Iga Świątek ma na koncie 6773 punkty w rankingu WTA i zajmuje drugie miejsce. Prowadząca Aryna Sabalenka ma ponad 4000 punktów przewagi. Tuż za plecami Polki są dwie Amerykanki - Coco Gauff (6603 pkt.) i Jessica Pegula (6273).