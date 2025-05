A jednak! Zmiana planów Igi Świątek. Sztab potwierdza

Okres gry na kortach ziemnych to bez wątpienia najważniejsza część sezonu dla Igi Świątek. Nie bez kozery jest w końcu nazywana "królową mączki". Na tej nawierzchni wygrała wiele prestiżowych turniejów - na czele z Rolandem Garrosem, co zresztą udawało się jej aż czterokrotnie. Tylko w 2024 roku Polka triumfowała na tysięcznikach w Madrycie, Rzymie i właśnie w Paryżu.

Rzecz w tym, że w tym sezonie Iga nie prezentuje formy do której w ubiegłych latach przyzwyczaiła fanów. Wystarczy stwierdzić, że Polka od początku roku nie wygrała jeszcze ani jednego turnieju. A przecież przez wspomniane trzy triumfy w 2024 roku, ma na mączce sporo punktów rankingowych do obrony. To zadanie jak na razie nie układa się po jej myśli, gdyż podczas Mutua Madrid Open doszła do półfinału zawodów. Tam jednak rozgromiła ją Coco Gauff, która wygrała aż 6:1, 6:1. Spotkanie trwało zaledwie 66 minut.

Świątek miała odpocząć od gry. Zmieniła plany?

Po tak druzgocącej porażce 23-latka zapowiedziała chęć zrobienia sobie krótkiej przerwy od gry.

- Na pewno chcę wziąć kilka dni bez tenisa, tak żeby korty nie były nawet blisko. Zwłaszcza że nie miałam takiego wolnego po Stuttgarcie. Ale tak naprawdę to trenerzy podejmą decyzję i ułożą plan - mówiła Świątek.

Jak dowiedział się "Przegląd Sportowy Onet", najwyraźniej te założenia uległy zmianom, a trener Wim Fissette oraz obóz Polki ma inną wizję tego, jak wyglądać będą jej najbliższe dni. Już w niedzielę gościć będzie na kortach tenisowych w Rzymie, gdzie 9 maja rozpocznie się turniej Internazionali d’Italia.

- Iga od jutra zaczyna treningi w Rzymie przed rozpoczynającym się turniejem. Sztab układa plan poszczególnych dni - poinformowała "Przegląd Sportowy Onet" Daria Sulgostowska, która pełni rolę PR menadżerki Świątek.

Polce w przygotowaniach do włoskich zawodów pomagać będzie Wiktoryja Azarenka. Białoruska to była liderka rankingu WTA, która w karierze wygrała aż 21 zawodów w tourze. Do jej najcenniejszych zwycięstw należą dwa triumfy w Australian Open (2012, 2013), czy zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku w grze mieszanej.

Jako jedna z rozstawionych tenisistek, Świątek rozpocznie zawody we Włoszech od drugiej rundy.