Iga Świątek nie powtórzy sukcesu z 2024 roku, gdy wygrała turnieju WTA 1000 w Madrycie. Tym razem doznała bolesnej porażki w półfinale z Coco Gauff. Przegrała 1:6, 1:6 - przegrana nie podlegała żadnej dyskusji. To duży cios dla polskiej tenisistki.

Iga Świątek się rozpadła. Wydano wyrok

Problemy Świątek, która w tym roku obchodzić będzie swoje 24. urodziny, zauważa niemal cały tenisowy świat. Tym razem głos w jej sprawie zabrała Annabel Croft - była brytyjska tenisistka, która swego czasu zajmowała 24. miejsce w rankingu WTA. Jej słowa cytuje portal tennis365.com.

- Dominowała na tym etapie w zeszłym roku i zastanawialiśmy się, jak gracze mogą pozostać na korcie z nią na glinianym korcie, ponieważ była po prostu poziom wyżej niż wszyscy inni, ale ona się rozpadła - przyznała gorzko.

- W ostatnim czasie wielokrotnie przegrywała z zawodniczkami, z którymi porażek byśmy się nie spodziewali. No dobra, Coco Gauff to zawodniczka innego kalibru, bo jest mistrzynią US Open i była też w finale French Open na kortach ziemnych - dodała.

Croft uważa jednak, że w grze Świątek ewidentnie coś się zacięło i może to być powód do niepokoju.

- To tak, jakby komputer działał nieprawidłowo i wymagał ponownego uruchomienia, a ona zaczyna coraz bardziej panikować i pędzi - przyznała Brytyjka, a z jej słowami zgodził się Colin Fleming, były deblista, który zwrócił uwagę na ilość błędów w forhendzie popełnianych przez Świątek.

- Większość zawodniczek ma takie uderzenie, które musi pójść dobrze, aby podyktować ich cały występ i nastawienie. W przypadku Świątek jest to jej forhend - dodał.

Iga Świątek na wygraną w turnieju czeka od triumfu w ubiegłorocznym French Open.