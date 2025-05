Czarny scenariusz dla Świątek po finale w Madrycie. Oto ranking WTA

Iga Świątek (2. WTA) co prawda dotarła do półfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie, ale w nim przegrała sromotnie 1:6, 1:6 z Coco Gauff (3. WTA). To kolejna porażka polskiej tenisistki, w której przegrywa sama ze sobą, co budzi niepokój fanów oraz ekspertów przed kolejnymi startami w Rzymie, oraz Paryżu, gdzie bronić będzie tytułów sprzed roku.

Iga Świątek może stracić drugie miejsce w rankingu WTA

Bo jak obecnie wygląda sytuacja w rankingu WTA przed sobotnim finałem, w którym Aryna Sabalenka (1. WTA) zmierzy się z Coco Gauff? Białorusinka ma już ogromną przewagę blisko czterech tysięcy punktów nad drugą Igą Świątek. Na jej koncie jest obecnie 10768 "oczek", a w razie triumfu w Madrycie będzie ich aż 11118.

Z kolei Iga Świątek ma 6773 punkty, a lada moment będzie broniła trzech tysięcy za wygrane w Rzymie i Roland Garros. Z kolei Coco Gauff ma obecnie 6603 punkty i w razie wygranej z Sabalenką będzie ich miała 6953 i tym samym wyprzedziłaby Świątek, spychając Polkę na trzecie miejsce. Tym samym, jeżeli nasza tenisistka chce zachować status wiceliderki, to musi trzymać kciuki za Sabalenkę, a następnie wrócić do wysokiej dyspozycji w Rzymie.

Ranking WTA przed finałem w Madrycie:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10768 pkt (max. 11118)

2. Iga Świątek (Polska) - 6773 pkt

3. Coco Gauff (USA) - 6603 pkt (max. 6953 i awans na 2. miejsce).

4. Jessica Pegula (USA) - 6273 pkt

5. Jasmine Paolini (Włochy) - 4875 pkt

6. Madison Keys (USA) - 4824 pkt

7. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4781 pkt

8. Qinwen Zheng (Chiny) - 4193 pkt

9. Emma Navarro (USA) - 3797 pkt

10. Paula Badosa (Hiszpania) - 3761 pkt

...

25. Magdalena Fręch (Polska) - 1800 pkt

32. Magda Linette (Polska) - 1531 pkt

Finał turnieju w Madrycie między Coco Gauff a Aryną Sabalenką rozpocznie się w sobotę 3 maja o godz. 18:30. Dotychczasowy bilans starć obu pań to pięć wygranych Amerykanki i cztery Białorusinki. Następnie rozegrany zostanie turnieju WTA 1000 w Rzymie (6-18 maja) oraz Roland Garros (25 maja - 8 czerwca).