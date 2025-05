Tak były trener Gauff nazwał to, co Amerykanka zrobiła Idze Świątek

Iga Świątek (2. WTA) nie obroni tytułu w "tysięczniku" w Madrycie. To stało się jasne po półfinałowej porażce 1:6, 1:6 z Coco Gauff (4. WTA), która po serii porażek z 23-latką znalazła sposób na odwrócenie ról w tej rywalizacji.

- Nie mogłam nic zmienić w trakcie meczu. Wszystko było takie samo od początku do końca. Nie mogłam podnieść swojego poziomu. Coco radziła sobie bardzo dobrze, ale ja dziś nie poruszałam się dobrze na korcie. [...] Dziś nie mogłam nawet wdrożyć planu B. Nic mi dziś nie pomogło. Wszystko się zawaliło - komentowała polska tenisistka. Natomiast Amerykanka zbierała pochwały.

Coco Gauff pokonała Igę Świątek w Madrycie. Brad Gilbert komplementuje byłą zawodniczkę

Na wynik oraz przebieg spotkania zareagował Brad Gilbert, były trener 21-latki. "Naprawdę imponujące starania Coco, absolutnie miażdży Igę. Ma swoje pierwsze zwycięstwo na kortach ziemnych i trzecie z rzędu (nad Świątek - red.)" - napisał w serwisie X.

Gilbert rozpoczął pracę z Gauff w sierpniu 2023 r. i doprowadził ją do pierwszych wygranych turniejów rangi WTA 500 oraz wyższej, a także do triumfu w US Open 2023. Współpracę zakończyli we wrześniu 2024 r., niedługo po nieudanej obronie tytułu w Nowym Jorku (czwarta runda).

Niebawem Coco Gauff, która nigdy wcześniej nie przegrała finału turnieju rangi WTA 1000, stanie przed szansą na trzeci taki sukces - w sobotnim meczu po drugiej stronie siatki będzie Aryna Sabalenka (1. WTA).