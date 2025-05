Tak wygląda ranking WTA po klęsce Świątek w Madrycie. Niestety

Choć Iga Świątek w maju skończy 24 lata, a Coco Gauff od 13 marca ma na karku ledwie 21 wiosen, o Polce i Amerykance można już teraz powiedzieć, że znają się jak łyse konie. Madrycki półfinał to ich już piętnaste starcie. Z nikim innym z czołówki nasza reprezentantka nie grała tak często. Blisko są Aryna Sabalenka (12 meczów) i Jessica Pegula (10), ale to właśnie Gauff ma największy talent do wpadania na Polkę. Najczęściej na swoją zgubę, bo bilans to 11:3 dla Świątek, choć ostatnie dwa mecze to triumfy 21-latki.

Świątek chciała przypomnieć dominację nad Gauff

Jednak w przypadku Świątek jak się przełamywać, to na mączce, na której ogrywała Gauff za każdym razem (5:0). Wymagał tego także ranking WTA. Polka jako obrończyni madryckiego tytułu nie ma w stolicy Hiszpanii żadnych punktów do zdobycia, jednak wiadomo, że nietracenie jest równie istotne. Docierając do półfinału, Świątek obroniła już 390 punktów z 1000. Nie mogła na tym poprzestać, by uniknąć nie tylko jeszcze większej straty do Aryny Sabalenki, ale też utraty drugiego miejsca.

Świątek koszmarem Gauff? Dawno i nieprawda. Niestety

Niestety tego dnia Polce nie wychodziło zupełnie nic. Jak w pierwszym secie ćwierćfinału z Madison Keys, tylko tym razem przez cały mecz. Trzy przełamania w partii otwarcia i 6:1 dla Gauff, a w drugim secie jeszcze więcej nerwów Polki i rzucanie przekleństwami (za co otrzymała ostrzeżenie). Efektem była porażka 1:6, 1:6 w zaledwie 65 minut. Koniec marzeń o obronie tytułu w Madrycie.

Świątek od trzech lat nie była poza Top 2 rankingu. To może się zmienić

Niedziela 20 marca 2022 roku. To był jak dotąd ostatni dzień, w którym Iga Świątek była klasyfikowana poza Top 2 rankingu WTA. W poniedziałek 21 marca 2022 roku awansowała na pozycję liderki i od tamtej pory poniżej drugiego miejsca nie spadała. Dzisiejsza porażka z Gauff może sprawić, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie.

Coco dzięki wygranej ma na koncie 6603 punkty w rankingu WTA Live. Do świątek traci ich już tylko 170. Jeżeli zwycięży w finale z Aryną Sabalenką lub Eliną Switoliną, jej dorobek podskoczy do 6953 punktów, dzięki czemu wyprzedzi Polkę. Świątek może już tylko czekać, bo może się okazać, że od poniedziałku 5 maja, pisząc o jej rankingu będziemy uwzględniać nie tylko stratę do Aryny Sabalenki, ale i do Coco Gauff.

