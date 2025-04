Świątek zrobiła coś, czego tenis nie widział od 23 lat. Światowy ewenement

Gdy Iga Świątek przegrywała pierwszego seta środowego ćwierćfinału Mutua Madrid Open z Madison Keys 0:6, mało kto zapewne wierzył, że "rozchwiana" w ostatnim czasie polska tenisistka będzie w stanie odwrócić losy spotkania z tak silną rywalką. Polka jednak zdołała szybko zmienić taktykę, przestała się silić na uderzenia kończące i stała się zawodniczką dokładniejszą od swojej przeciwniczki. Kolejne dwa sety wygrała 6:3 i 6:2, dzięki czemu to ona zagra w półfinale, gdzie zmierzy się albo z Amerykanką Coco Gauff (WTA 4), albo z Rosjanką Mirrą Andriejewą (WTA 7).

Niesamowite liczby Igi Świątek na mączce. Najlepszy wynik od 23 lat

Jak się okazuje, to był już siedemnasty z rzędu ćwierćfinał Igi Świątek na nawierzchni ziemnej. Ponadto już osiemnasty (włącznie) od momentu, gdy w 2020 roku zwyciężyła w przełomowym dla siebie wielkoszlemowym Roland Garros w Paryżu.

Polska tenisistka od tamtej chwili tylko raz nie zdołała się zameldować w najlepszej ósemce turnieju rozgrywanego na mączce. Miało to miejsce także w Madrycie, w 2021 roku, gdy już w trzeciej rundzie 20-letnia Świątek trafiła na ówczesną liderkę światowego rankingu Australijkę Ashleigh Barty, z którą po bardzo dobrym boju przegrała 5:7, 4:6.

Siedemnaście kolejnych ćwierćfinałów na nawierzchni ziemnej, to jak wyliczył egipski dziennikarz Reem Abulleil, najlepszy wynik od czasów Szwajcarki Martiny Hingis, która w latach 1997 - 2002 awansowała do najlepszej ósemki na mączce aż dziewiętnaście razy z rzędu.

Wyniki Igi Świątek na mączce od wygrania Roland Garros 2020 (włącznie):

19 turniejów

10 końcowych zwycięstw: 4x Roland Garros (2020, 2022-24), 3x Rzym (2021, 2022, 2024), 2x Stuttgart (2022, 2023), 1x Madryt (2024).

1 przegrany finał: Madryt 2023.

3 półfinały: Stuttgart 2024, IO Paryż 2024, Madryt 2025 (trwa).

4 ćwierćfinały: Roland Garros 2021, Warszawa 2022, Rzym 2023, Stuttgart 2025.

1 trzecia runda: Madryt 2021.

Co za statystyka Igi Świątek w turniejach WTA 1000. Lepsza tylko Serena Williams

Co więcej, Iga Świątek ma znakomitą statystykę w turniejach z serii WTA 1000 na wszystkich nawierzchniach w swojej całej karierze. Polska tenisistka grała aż 36 razy w turniejach głównych tej rangi i aż 20-krotnie meldowała się w półfinale.

Aż dziesięć z tych turniejów kończyło się jej końcowym zwycięstwem. Świątek aż trzy razy zwyciężała w Rzymie, po dwa razy w Indian Wells i Katarze oraz po razie w Miami, Madrycie oraz Pekinie.

W ten sposób wygrywała w aż sześciu z dziesięciu turniejów tej rangi rozgrywanych w sezonie. Do zaliczenia kompletu brakuje jej zwycięstw w Dubaju, Montrealu/Toronto (lokalizacja turnieju Canadian Open zmienia się na przemian), Cincinnati i Wuhan.

W rozgrywanych od 2009 roku turniejach WTA 1000 tylko legendarna Serena Williams potrzebowała ich mniej, by dojść do 20 półfinałów. Znakomitej Amerykance potrzeba było do tego ledwie 31 turniejów, ale trzeba zauważyć, że Williams w 2009 roku miała już 28 lat, a nie zaczynała swojej kariery tenisowej. Dlatego też jej wynik będzie bardzo trudny do pobicia.