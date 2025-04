W sieci aż zawrzało po meczu Świątek - Keys. "Zmartwychwstała"

- Obrończyni tytułu wciąż w grze! - tak internet reaguje na to, co stało się w meczu Igi Świątek z Madison Keys. Polka po raz pierwszy od sześciu lat przegrała seta 0:6 na mączce. Jednak później zaliczyła spektakularny powrót, wygrała kolejne sety 6:3, 6:2 i awansowała do półfinału turnieju w Madrycie!

Eurosport Otwórz galerię (3)