Iga Świątek w niebywałych okolicznościach odwróciła losy meczu z Madison Keys i awansowała do półfinału turnieju w Madrycie. Choć przegrała pierwszą partię 0:6, to potem podniosła się i dwie kolejne wygrała do trzech i do dwóch. Ewentualna porażka mogła okazać się wyjątkowo bolesna w kontekście utrzymania drugiego miejsca na światowych listach. Oto jak na ten moment wygląda ranking WTA.

Fot. REUTERS/Ana Beltran Otwórz galerię (3)