Pilne wieści z Madrytu z samego rana! Chodzi o mecz Świątek

W poniedziałek Iga Świątek miała rywalizować z Rosjanką Dianą Sznajder o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka i Rosjanka miały wyjść na główny kort Manolo Santana tuż po zakończeniu spotkania między Grigorem Dimitrowem a Jacobem Fearnleyem. Było już 6:4, 5:4 dla Bułgara, aż nagle w całej Hiszpanii doszło do awarii prądu. Termin wznowienia rywalizacji był cały czas przesuwany, aż do godz. 16:00. W końcu organizatorzy podjęli decyzję o przełożeniu pozostałych meczów na wtorek.

Nadal nie ma prądu w Madrycie. Mecz Świątek znów przełożony?

We wtorek o godz. 8:11 organizatorzy turnieju w Madrycie wydali kolejny ważny komunikat. "Z przyczyn niezależnych od organizacji, obiekt Caja Magica nadal nie ma zasilania od dzisiejszego ranka. W rezultacie otwarcie bram zostało opóźnione. Spodziewamy się ich otwarcia o godz. 11:00" - napisali organizatorzy turnieju w Madrycie, publikując oświadczenie na portalu X.

Niewykluczone, że potencjalne opóźnienia będą miały wpływ na zmianę terminu meczu między Igą Świątek a Dianą Sznajder, który ma odbyć się o godz. 12:00 na Manolo Santana Stadium. Warto zaznaczyć, że pierwotnie mecz Świątek - Sznajder był zaplanowany na wtorek już na godz. 11:00, ale organizatorzy postanowili go zaktualizować. Kolejne aktualizacje w tej sprawie mają się pojawiać co 30 minut. Wkrótce powinno być jasne, czy Świątek zagra dzisiaj o awans do ćwierćfinału w Madrycie, czy będzie musiała znów zaczekać.

Do tej pory Świątek nie grała ze Sznajder. Do tej pory największe sukcesy Sznajder święciła w deblu, gdy zdobywała srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu z Mirrą Andriejewą. Poza tym wygrywała turniej WTA 1000 w Miami. Z kolei największy sukces Sznajder w singlu to wygrany turniej WTA 500 w Bad Homburgu w poprzednim sezonie, gdy pokonała 6:3, 2:6, 6:3.

Wcześniej profil "edgeAI" podawał na portalu X, że padły serwery ATP i jedyne działające w tamtym czasie były serwery WTA. Przez to obie organizacje nie będą mogły aktualizować sytuacji na swoich stronach i pozostanie im tylko komunikacja w mediach społecznościowych. "Prąd może wrócić w ciągu 6-8 godzin, więc poniedziałkowe mecze w Madrycie stoją pod znakiem zapytania" - czytamy.

