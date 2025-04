WTA Madryt. O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek nadal nie rozegrała swojego meczu w IV rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka pierwotnie miała wyjść na kort w poniedziałek zaraz po spotkaniu Grigor Dimitrov - Jacob Fearnley. Panowie nie dokończyli jednak tego starcia. A wszystko przez wielką międzynarodową awarię prądu, która ogarnęła Hiszpanię, Portugalię i Francję, która pokrzyżowała plany organizatorom.

Mecz Igi Świątek w Madrycie przełożony po awarii prądu. Jest nowy termin rozpoczęcia

Z Hiszpanii dobiegały do nas wstrząsające obrazki. W tamtejszych miastach nie działało metro, sygnalizacja świetlna i nie można było płacić kartą. Do awarii doszło około godz. 12.30. Wtedy też trzeba było przerwać wszystkie mecze w Madrycie, w tym wspomniany Grigor Dimitrov - Jacob Fearnley. Idze Świątek w ogóle nie udało się wyjść tego dnia na kort.

Na szczęście we wtorek rano hiszpański operator sieci Red Electrica ogłosił, że dostawy prądu zostały przywrócone na obszarze prawie 90 proc. kraju. A to oznacza, że tego dnia zaległe starcia w Madrycie raczej uda się rozegrać.

Iga Świątek w ramach IV rundy zmierzy się z Rosjanką Dianą Sznajder. Dla obu pań będzie to pierwszy wspólny oficjalny mecz. 21-latka we wcześniejszych rundach radziła sobie doskonale. Pokonała Anastazję Sevastovą 6:0, 6:0 oraz Katie Volynets 6:1, 6:2. Stawką wtorkowego spotkania będzie awans do ćwierćfinału i gra ze zwyciężczynią pojedynku Madison Keys - Donna Vekić.

WTA Madryt: Iga Świątek - Diana Sznajder. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Diana Sznajder odbędzie się we wtorek 29 kwietnia. Jak podali organizatorzy, rozpocznie się on o godzinie 12:00. Transmisję można będzie obejrzeć na antenie Canal + Sport 2 oraz w internecie w płatnym serwisie streamingowym Canal + online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.