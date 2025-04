W Rosji od rana trąbią o Świątek. Wbili jej szpilkę

Początek Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Madrycie nie napawał optymizmem. Obrończyni tytułu męczyła się na inaugurację z Alexandrą Ealą, którą udało się pokonać dopiero po trzech setach. Polka dużo lepszą formę zaprezentowała podczas starcia z Lindą Noskovą. Wygrała 6:4, 6:2, a jej fani mogli dostrzec pierwsze od dawna symptomy rosnącej formy tenisistki z Raszyna.

Cios z Rosji w kierunku Świątek tuż przed meczem. "Przypadek czy nie"

Wiceliderka rankingu będzie murowaną faworytką w starciu z Dianą Sznajder, którego stawką będzie miejsce w ćwierćfinale "tysięcznika" w stolicy Hiszpanii. Sznajder to rozstawiona 21-letnia Rosjanka, która w tej imprezie radzi sobie doskonale. W dwóch meczach oddała rywalkom raptem trzy gemy: 6:1, 6:2 przeciwko Katie Volynets i 6:0, 6:0 z Anastazją Sevastovą. "Współpraca z Dinarą Safiną zapowiada się bardzo owocnie" - tak podsumował to portal Championat, nawiązując do nowej trenerskiej kooperacji tenisistki z legendą tamtejszego tenisa Dinarą Safiną.

"Jednak w 1/8 finału Diana zmierzy się z przeciwniczką o zupełnie innym poziomie. Pokonanie Igi Świątek na kortach ziemnych to nie zadanie na jedną, lecz na dwie lub trzy gwiazdki" - czytamy dalej. Przedstawione zostały także bajeczne statystyki Polki, która przez ostatni rok tylko dwukrotnie została pokonana na korcie ziemnym: podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz kilka dni temu w Stuttgarcie przez Jelenę Ostapenko.

"Ale są też inne statystyki, które pozwalają spojrzeć na obecną formę Świątek z innej perspektywy. Przypadek czy nie, po skandalu w drugiej połowie 2024 roku Iga, ukarana miesięcznym zawieszeniem za trimetazydynę w teście dopingowym, nie tylko nie zdobyła ani jednego tytułu, ale nawet nie dotarła do finału. Ubiegłoroczne zwycięstwo w Roland Garros jest ostatnim wielkim osiągnięciem w karierze Polki" - podszczypuje naszą tenisistkę portal Championat, pisząc, że "i w tym roku zaczęły się dziać rzeczy zupełnie niewytłumaczalne" - to nawiązanie do porażki Świątek z Alexandrą Ealą w Miami.

Diana Sznajder to dobra koleżanka Mirry Andriejewej, która ostatnio dwukrotnie pokonywała wiceliderkę rankingu. 21-latka powiedziała, że zwróci się do przyjaciółki o radę. - No cóż, oczywiście, zapytam Mirrę o radę, sama coś obejrzę. Dinara coś obejrzy, omówimy jakąś strategię razem - powiedziała Sznajder.

Ten pojedynek odbędzie się w poniedziałek nie przed godz. 13. Będzie to pierwsze starcie Świątek ze Sznajder na zawodowych kortach.