A jednak! Wielka rywalka Świątek wyrzucona z turnieju w Madrycie

371 - już tyle dni Jelena Rybakina (11. WTA) czeka na zwycięstwo w finale turnieju WTA. Kazaszka 21 kwietnia ubiegłego roku zwyciężyła w turnieju w Stuttgarcie. Od tamtej pory 25-letnia tenisistka zagrała w aż trzynastu turniejach i w żadnym nie cieszyła się z końcowego triumfu.

Kolejna niespodzianka w Madrycie

Teraz Jelena Rybakina wzięła udział w prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie, gdzie jeszcze nigdy nie była w finale. W III rundzie Kazaszka zmierzyła się z Eliną Switoliną (Ukraina, 17. WTA), która wygrała turniej w Rouen.

Już pierwszy set meczu Rybakina - Switolina miał niespodziewany przebieg. Od stanu 2:2 Ukrainka wygrała trzy gemy z rzędu, a chwilę później cieszyła się ze zwycięstwa 6:3, wykorzystując drugą piłkę setową.

W drugiej partii znów zadecydowało tylko jedno przełamanie. Zdobyła je Ukrainka przy stanie 1:1. Potem umiejętnie pilnowała swoich gemów serwisowych. Switolina przy stanie 4:3 i swoim podaniu obroniła też dwa break-pointy i wygrała długiego gema na przewagi. W dziewiątym gemie pewnie zwyciężyła swoje podanie i cieszyła się z awansu do kolejnej rundy. Ukrainka zrewanżowała się też Rybakinie za dwie ostatnie porażki (obie w dwóch setach).

- Jestem bardzo szczęśliwa z tej wygranej, w dodatku w dwóch setach. To nigdy nie jest łatwe grać z taką rywalką jak Rybakina. Kluczem do sukcesu był mój dobry return. Jestem szczęśliwa ze swojego poziomu gry. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie tak samo. Uwielbiam tutaj wracać do Madrytu, kibice, kort mają dla mnie wielkie znaczenie - powiedziała Ukrainka po meczu.

Switolina w 1/8 finału turnieju w Madrycie zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari (82. WTA), która niespodziewanie pokonała 6:2, 6:1 Włoszkę Jasmine Paoloni (6. WTA). Switolina z Igą Świątek może zagrać w ewentualnym finale.

III runda w Miami: Jelena Rybakina - Elina Switolina 3:6, 4:6.