Świątek wygrała, a tu takie słowa ekspertów. Niepokojące

Dla Igi Świątek było to szóste w tourze spotkanie z Lindą Noskovą. Chociaż większość z nich rozstrzygnęła się w trzysetowych bojach, to trudno nie dojść do wniosku, że styl gry tenisistki z Czech bardzo odpowiada Polce, która wygrała z nią po raz piąty. Jednak i tym razem nie miała łatwego zadania.

- Było ciężko, ale Świątek wygrywa pierwszego seta 6:4 - ocenił pierwszą partię spotkania profil "Tennis Updates.

Dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak dostrzegał mankamenty Świątek w pierwszym secie, jednak równocześnie zwracał uwagę na elementy, które zmieniły się w jej grze na plus.

- Nie jest to tenis znakomity, ale Iga Świątek gra solidnie. A poprawę widać zwłaszcza w serwisie - coraz częściej Iga przekracza 180 km/h - stwierdził Jachimiak.

Po tym, jak Świątek triumfowała 6:4, 6:2, profil OptaAce przytoczył ciekawą statystykę udowadniającą klasę tenisistki na madryckich kortach. Zrównała się bowiem z samą Sereną Williams!

- Iga Świątek odnotowała 15 zwycięstw w singlu kobiet podczas Madrid Open w 17 meczach, co dorównuje Serenie Williams pod względem najmniejszej liczby spotkań do 15 zwycięstw na tym wydarzeniu od początku istnienia turnieju. Triumf - napisał OptaAce.

Inny użytkownik portalu "X" rozwinął tę statystykę o bilans i procent wygranych spotkań Świątek w Madrycie, Rzymie oraz podczas Rolanda Garrosa.

Pomimo kłopotów Świątek w pierwszym secie, jej gra w całym spotkaniu została odebrana bardzo pozytywnie.

- Iga Świątek dziś na mączce bardziej przypominała siebie. Miała jedną luźną partię, ale generalnie udało jej się rozkręcić i była o krok przed rywalką w drugim secie. Wiedziała dokładnie, co Noskova z nią zagra i była na to gotowa. Oglądanie jej na mączce to doświadczenie jak żadne inne.

Rennae Stubbs, która niegdyś na kortach święciła triumfy w grze podwójnej, nie siliła się na długie analizy.

- Iga Świątek wykonała dziś swoją pracę - krótko napisała Australijka.

- Iga Świątek jak za dawnych czasów! Świetny tenis! Spokój w głowie! Królowa wróciła! - cieszyła się Monika Zakrzewska

