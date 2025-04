Gigantyczna sensacja w Madrycie! Niebywałe, kto rzucił Djokovicia na kolana

0 - tyle wygranych turniejów rangi ATP ma Novak Djoković w 2024 oraz w tym roku. 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie dotychczas miał słaby bilans: 12 zwycięstw i 6 porażek. Serb był tylko w jednym finale i niespodziewanie przegrał w Miami z Czechem Jakubem Mensikiem (23. ATP) 6:7, 6:7. Ostatnio Djoković sensacyjnie odpadł już w pierwszym spotkaniu w Monte Carlo, przegrywając z leworęcznym Alejandro Tabilo (Chile, 35. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Sensacyjna porażka Novaka Djokovicia

Teraz Novak Djoković rozpoczął rywalizację w turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Serb triumfował tam trzy razy (w latach 2011, 2016, 2019). W drugiej rundzie rywalem Djokovicia był Włoch Matteo Arnaldi (44. ATP).

Pierwszy set był wyrównany do stanu 3:3. Od tego momentu Arnaldi wygrał trzy gemy z rzędu. W drugiej partii przy stanie 3:3 Djoković przegrał swoje podanie do 30. Po chwili przy serwisie Włocha zmarnował prowadzenie 40:0 i trzy break-pointy i przegrał gema na przewagi. W dziesiątym gemie Arnaldi wykorzystał drugą piłkę meczową i cieszył się z sensacyjnego zwycięstwa. Pojedynek trwał godzinę, 42 minuty. Obaj tenisiści mieli tyle samo winnerów (po 21), ale za to Djoković popełnił aż 14 więcej niewymuszonych błędów (32-18).

Djoković przegrał dwa mecze otwarcia w turniejach rangi ATP-1000 (Monte Carlo i Madryt) dopiero po raz drugi w swojej karierze, po porażkach w Indian Wells i Miami w 2018 roku.

Zobacz: Majchrzak zajął miejsce Alcaraza w Madrycie i oto efekt. Dwie godziny walki

Włoch w trzeciej rundzie zmierzy się z Damirem Dzubmhurem (Bośnia i Hercegowina, 63. ATP).

II runda turnieju w Madrycie: Novak Djoković - Matteo Arnaldi 3:6, 4:6