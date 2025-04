Guaff była murowaną faworytką. 67 minut i było po wszystkim

Gauff obecnie zajmuje 4. miejsce w rankingu WTA, stąd do turnieju w Madrycie podchodziła jako jedna z głównych kandydatek do zwycięstwa. Mimo to, w pierwszym spotkaniu nie ustrzegła się problemów. Jej rywalką była Dajana Jastremśka (46. WTA). Ukrainka w pierwszym secie pokonała Coco... do zera w gemach! Wtedy jednak Amerykanka pokazała klasę i następne dwie partie rozstrzygnęła na swoją korzyść, kolejno 6:2 i 7:5.

Kolejną przeciwniczką 21-latki w stolicy Hiszpanii została jej rodaczka Ann Li, która aktualnie zajmuje 62. pozycję w rankingu WTA, zaś w karierze wygrała w tourze zaledwie jedne zawody. Miało to miejsce w 2021 roku na Teneryfie. Dlatego też trudno było zakładać, że trzy lata starsza tenisistka zza Oceanu postawi się koleżance.

Pogrom. Gauff pokazała niszczycielską moc uderzenia

Li z pewnością nie można było w tym spotkaniu odmówić ambicji. Wręcz znakomicie rozpoczęła spotkanie, kiedy w pierwszym gemie przełamała Gauff. Później zaś kilka razy zebrała od widowni zasłużone oklaski za udane zagrania przy siatce.

Były to jednak tylko momenty, bo w przeważającej większości akcji młodsza z Amerykanek dominowała. A wszystko z powodu ogromnej siły zagrywanych piłek oraz skuteczności przy własnym serwisie. Ten, zwłaszcza przy pierwszym podaniu, nie zawodził Gauff. Tego samego nie można powiedzieć o Li, która w pierwszym secie po pierwszym podaniu zdobyła zaledwie 42% punktów.

Premierową partię Gauff wygrała 6:2, a w drugiej sytuacja na korcie w ogóle się nie zmieniła. Faworytka dominowała, ustawiała oponentkę za pomocą szalenie mocnych piłek, posyłanych na jej część kortu. Kiedy już pobiegała do siatki, można było zapisywać punkt na jej konto jeszcze przed uderzeniem. Było bowiem jasne, że tak mocnej piłki Li po prostu nie zdoła odeprzeć.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się po 67 minutach w dwóch setach, które młodsza z reprezentantek USA wygrała 6:2, 6:3, w pełni zasłużenie przechodząc do 1/8 turnieju Mutua Madrid Open. Tam jej rywalką będzie zwyciężczyni pary Beatriz Haddad Maia - Belinda Bencic.

Ann Li 2:6, 3:6 Coco Gauff