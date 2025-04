Świątek znalazła się pod ścianą. Oto najczarniejszy scenariusz

Iga Świątek (2. WTA) nie bez problemów, ale awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie, pokonując Alexandrę Ealę (72. WTA) 4:6, 6:4, 6:2. Tym samym zrewanżowała się Filipince za sensacyjną porażkę w ćwierćfinale tysięcznika w Miami. Dalej jednak nie widać w grze polskiej tenisistki pewności i siły, którą emanowała w poprzednich latach, gdy na swoich ulubionych kortach ziemnych demolowała kolejne rywalki.

Iga Świątek w obecnym roku nie grała jeszcze w żadnym finale (nie licząc drużynowego United Cup), a co za tym idzie - nie ma na koncie żadnego tytułu. A obecnie musi bronić tysiąca punktów za triumf w Madrycie, lada moment tylu samo w Rzymie i dwa tysiące za Roland Garros. A to wszystko wpłynie znacznie na ranking WTA.

Serwis TennisUpToDate przeanalizował, że już po turnieju w Madrycie 23-latka może stracić drugie miejsce w światowym zestawieniu. A wyprzedzić ją mogą Jessica Pegula (3. WTA) czy Coco Gauff (4. WTA). Portal zauważył, że jeśli Świątek przegra w trzeciej albo czwartej rundzie, a równocześnie Pegula awansuje do półfinału lub Gauff do finału, to straci miejsce w czołowej dwójce.

Z kolei jeśli Świątek odpadnie w ćwierćfinale, to obie Amerykanki mają szansę ją wyprzedzić, jeśli awansują do finału. W skrócie - finał Pegula vs Gauff to koniec drugiego miejsca dla Igi Świątek w rankingu WTA. "Dlatego pewnym sposobem Świątek na utrzymanie pozycji nr 2 w rankingu jest wygranie tytułu w Madrycie" - podsumowano.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek zmierzy się z Lindą Noskovą (31. WTA). Obie panie grały ze sobą sześciokrotnie i pięć z tych meczów wygrała Polka, a jedno Czeszka. Jednocześnie aż cztery z tych spotkań rozegranych zostało na dystansie trzech setów. Ich spotkanie w Madrycie zostanie rozegrane w sobotę 26 kwietnia o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.