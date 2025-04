WTA Madryt 2025. O której dzisiaj gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jeszcze przed pierwszym meczem Igi Świątek w Madrycie mieliśmy nadzieję, że Polka udowodni, iż w porażka z Alexandrą Ealą w Miami to był po prostu zły dzień, połączony z turniejem życia rywalki. Że na madryckiej mączce nasza reprezentantka znów otworzy swoją "piekarnię" i wyprodukuje szybkie 6:1, 6:1 czy coś w tym stylu. Niestety starcie z Filipinką zamiast ekspresową demolką było bardzo nerwową mordęgą.

Świątek prawie oddała Eali mecz. Noskova takich błędów nie daruje

Co gorsza, na życzenie samej Polki. Eala zdobyła w całym spotkaniu 80 punktów. Aż 57 z nich to były niewymuszone błędy Igi. Jakby przeliczyć to na gemy (bez gry na przewagi), wychodzi ich aż 14 (i 0:15 w kolejnym). Porażająca liczba pomyłek, jasno dająca do zrozumienia, że nadal największą przeciwniczką Świątek jest ona sama. Jej szczęście polegało na tym, iż Filipince do czołówki jeszcze brakuje i sama, zamiast taką sytuację wykorzystać, popełniła 47 błędów, a do tego posypała się w końcówce. Lepsza tenisistka nie wybaczy. Linda Noskova nie wybaczy.

Linda Noskova, która jest kolejną niewygodną rywalką na madryckiej drodze Igi Świątek. Owszem, Polka ma z nią bilans 4:1. Jednak nawet te zwycięstwa często przychodziły z dużym trudem. Dwa ostatnie to mordercze trzysetówki w Miami z 2024 roku i Dohy w tym roku. Siłowy, ofensywny styl Czeszki sprawia Polce niemało trudności i z pewnością teraz nie będzie inaczej. Należy oczywiście podkreślić, że na mączce jeszcze ze sobą nie grały, choć jak pokazała w Stuttgarcie Jelena Ostapenko, to nie musi mieć wpływu.

WTA Madryt. O której mecz Świątek - Noskova? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, RELACJA NA ŻYWO, WYNIK]

