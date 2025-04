Anastasija Pawliuczenkowa w dwóch setach, Jekatierina Aleksandrowa w dwóch setach, Linda Fruhvirtova również w dwóch setach i Coco Gauff także bez żadnych strat – takie rywalki i w takim stylu pokonała Magda Linette w swoim ostatnim turnieju. W Miami doszła do ćwierćfinału imprezy rangi WTA 1000. A teraz w Madrycie zaczęła turniej od meczu z kolejną znaną i cenioną rywalką.

REKLAMA

Zobacz wideo

Maria Sakkari jest dobrze znana polskim kibicom. Kilka lat temu była zmorą Igi Świątek. Dziś Greczynka ma już niekorzystny bilans starć z naszą najlepszą tenisistką – 3:4 – ale przez jakiś czas była dla Igi nie do złapania. Wygrała ich trzy pierwsze mecze, w żadnym nie przegrywając ze Świątek nawet seta.

To się działo w 2021 roku. Tamten rok Sakkari skończyła na szóstym miejscu w światowym rankingu. W 2022 roku na koniec znów była szósta, a w marcu doszła nawet do trzeciego miejsca. Dopiero w 2024 roku Greczynka wypadła z top 10 – skończyła sezon na 32. miejscu. Zwłaszcza przez słabe występy w turniejach wielkoszlemowych. Kiedyś potrafiła dotrzeć do półfinałów Roland Garros i US Open, a w ubiegłym sezonie była tylko w drugiej rundzie Australian Open, pierwszej na Roland Garros, trzeciej w Wimbledonie i pierwszej na US Open. Teraz z Sakkari jest jeszcze gorzej. W 2025 roku do starcia z Linette wygrała tylko 8 z 21 meczów (w tym odpadła z Australian Open już w pierwszej rundzie) i w rankingu WTA jest dopiero 82. Mimo to można było się spodziewać, że dla notowanej na 33. miejscu Polki będzie wymagającą rywalką.

Sakkari świetnie wykorzystała swoje przewagi nad Linette

Sakkari dobrze czuje się na mączce. To po pierwsze. Po drugie: w Madrycie grała już – i wygrała – zacięty mecz z Chinką Wang w pierwszej rundzie. A Linette z racji rozstawienia (z numerem 29) miała wolny los i dopiero walcząc z Sakkari przyzwyczajała się do nawierzchni.

Od początku tego meczu to Sakkari miała delikatną przewagę. Już w pierwszym gemie serwisowym Polki Greczynka wypracowała sobie szansę na przełamanie. Nie wykorzystała i tamtego breakpointa, i trzech kolejnych przy następnym podaniu Linette. Tym mocniej dziwiło, że przy stanie 2:2 nagle Magda miała pierwszego breakpointa i zamieniła go na przełamanie.

Niestety, Sakkari nie wybiło to z niezłego rytmu. Greczynka błyskawicznie odrobiła stratę. I od stanu 3:3 już aż do tie-breaka panie zgodnie wygrywały swoje gemy serwisowe. A w tie-breaku górą była Sakkari, bo popełniała mniej błędów. Niewymuszone pomyłki Linette zdarzały się zwłaszcza z bekhendu. Jak wyliczał komentujący mecz w Canal+ Żelisław Żyżyński – w pierwszym secie Polka popełniła 22 niewymuszone błędy (przy 14 uderzeniach kończących), a Greczynka – 16 (przy 10 winnerach).

Po 70 minutach zaciętej gry w pierwszym secie Sakkari siedziała na swoim krzesełku i pobudzała się do dalszej walki. W drugą partię weszła z wigorem – przełamała Polkę na 7:6, 2:1, podwyższyła na 7:6, 3:1 i patrzyliśmy, jak generalnie kontroluje sytuację. I jak Linette, choć stara się walczyć, momentami wydaje się sfrustrowana.

Może Polce kłopot sprawiało przystosowanie się do madryckiej mączki, może trochę brakowało jej sił po niedawnej chorobie (przez nią wycofała się z gry w trakcie reprezentacyjnego turnieju Billie Jean King Cup dwa tygodnie temu), w każdym razie widzieliśmy, że Linette gaśnie. Swoje gemy owszem, wygrywała, ale nie miała nawet jak poszukać szansy na przełamanie rywalki, bo ta wygrywała swoje gemy serwisowe bardzo pewnie, nawet do zera. A w końcu to Sakkari jeszcze raz przełamała naszą tenisistkę i w ten sposób skończyła mecz zwycięstwem 7:6, 6:3.

Dla Sakkari to pierwszy turniej od igrzysk olimpijskich w Paryżu, w którym wygrała dwa mecze z rzędu. A dla Linette to kolejne w tym roku rozczarowanie. Szkoda, bo w przypadku zwycięstwa nad Sakkari w trzeciej rundzie Linette miałaby okazję powalczyć o rewanż na Jasmine Paolini, z którą przegrała w ćwierćfinale w Miami. A nade wszystko wchodząc do trzeciej rundy w Madrycie już zaliczyłaby kolejny przyzwoity wynik w tym sezonie. Występ w Miami miał być dla Linette przełomowy. Czas pokaże czy był. Na razie w Madrycie trzecia najwyżej notowana z Polek nie poszła za ciosem.