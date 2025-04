Hurkacz był cieniem samego siebie. Eksperci mówią jednym głosem

Hubert Hurkacz (28. ATP) po kilku tygodniach przerwy (poprzednio grał w Indian Wells) wrócił do gry. W "tysięczniku" na kortach ziemnych w Madrycie wchodził do gry od drugiej rundy, gdzie jego przeciwnikiem był Benjamin Bonzi (62. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo

Hubert Hurkacz przegrał z Benjaminem Bonzim w Madrycie. Eksperci komentują

Polski tenisista o tym meczu raczej będzie chciał szybko zapomnieć, bowiem przegrał 4:6, 5:7. "Widać, że nasz tenisista mimo przerwy wciąż jest na etapie poszukiwania lepszej dyspozycji. Momentami jego gra mogła się podobać, gdy atakował, ale Bonzi nie dał się zdominować. Kolejne pomyłki utrudniały Hurkaczowi budowanie akcji na jego warunkach" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

O meczu Polaka głośno jest wśród ekspertów i dziennikarzy, komentujących w serwisie X. "Nieudany powrót Huberta Hurkacza. Polak przegrał z Benjaminem Bonzim 4:6, 5:7 w drugiej rundzie ATP Masters 1000 w Madrycie. Nasz reprezentant miał setbola w drugiej partii przy stanie 5:4, ale od tego momentu przegrał trzy gemy z rzędu" - czytamy na profilu Z kortu.

"Bardzo niepokojąco wygląda gra i sytuacja Huberta Hurkacza. W tym sezonie tylko w jednym turnieju był w stanie wygrać więcej niż jeden mecz. Kolejne wycofania, porażki, spadki w rankingu. Na ten moment trudno sobie wyobrazić jakikolwiek powrót do Top 20" - ocenił Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"Hurkacz - Bonzi 4:6 5:7. Dobrze, że Hubi wrócił, ale nie był to udany powrót. Niestety fundament jego gry, czyli pierwszy serwis, na bardzo niskim poziomie - 50 proc. trafianej jedynki (w pierwszym secie nawet 43 proc.). Tylko 4 asy. Na takim fundamencie nie dało się budować" - ocenił Michał Chojecki z "Super Expressu".

"Hubert Hurkacz przegrywa 4:6, 5:7 z Benjaminem Bonzim w 2. rundzie Mutua Madrid Open. Ewidentnie widać, że Polak ciągle jest daleki od optymalnej dyspozycji. Wydaje się, że szwankuje zdrowie. Czyżby ciągle były to konsekwencje zeszłorocznej kontuzji w Wimbledonie" - dywagował Adam Romer z magazynu "Tenisklub". "(To - red.) mniej (kwestia - red.) trenera, a jeśli już, to może obciążeń treningowych. Trudno wyrokować. Fajnie by było, gdyby sam Hubi coś na ten temat powiedział…" - dodał w kolejnym wpisie.

"Benjamin Bonzi - Hubert Hurkacz 6:4, 7:5. Powrót po 1,5 miesiąca. Hubi momentami zardzewiały i zapłacił za to cenę. Szczególnie za jeden smecz w I secie. Zmarnowana szansa w II secie, Bonzi 24 winnery i 21 niewymuszonych błędów. Hurkacz 23 winnery i 29 niewymuszonych błędów. Polak odpadł w II rundzie turnieju w Madrycie" - napisał Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

"Hubert Hurkacz może teraz bronić tytułu w Estoril... Turniej ATP Challenger 175 w tym roku odbędzie się podczas drugiego tygodnia Madrytu. (Polak - red.) chyba potrzebuje meczów... Dzikie karty są nadal dostępne" - skwitował portugalski dziennikarz Jose Morgado.

Zobacz też: Rywalka Świątek ogłosiła godzinę przed meczem. "Dramat w Madrycie"

W trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Madrycie Benjamin Bonzi zagra z Taylorem Fritzem (4. ATP) lub Christopherem O'Connellem (87. ATP).