- Szansa gry na własnym terenie, przed moimi fanami, zawsze będzie dla mnie wyjątkowa i niepowtarzalna. [...] Uwielbiam występować przed publicznością, a jeszcze bardziej w sytuacji, w której jest ona po mojej stronie. Wtedy jestem w stanie odwrócić losy spotkania - mówiła Paula Badosa (9. WTA) przed startem turnieju WTA 1000 w Madrycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

Paula Badosa ogłosiła decyzję ws. startu w Madrycie. "Mam nadzieję, że wkrótce będę sprawna"

Reprezentantka gospodarzy miała rozpocząć zmagania od piątkowego meczu drugiej rundy przeciwko Wieronice Kudiermietowej (52. WTA), zaplanowanego na godz. 11:00. Jednak niespełna godzinę przed wyjściem na kort Badosa ogłosiła, że wycofuje się ze startu.

Zobacz też: Tak Eala podsumowała mecz ze Świątek. "Byłam bliska wygranej"

"Cześć wszystkim, chciałam dać wam znać, że niestety nie będę mogła zagrać w Mutua Madrid Open. Starałam się zrobić wszystko, co możliwe, aż do ostatniej chwili, bo wiecie, jak bardzo jestem podekscytowana grą w domu, ale to skomplikowana kontuzja. Mam nadzieję, że wkrótce będę w 100 proc. sprawna" - przekazała na Instagramie. "Dramat w Madrycie: Badosa również nie zagra w turnieju" - pisze o sytuacji hiszpański "AS". "Kolejny zimny prysznic dla hiszpańskiego tenisa: Badosa także opuszcza Madryt" - tak z kolei o wycofaniu się pisze "Mundo Deportivo".

Paula Badosa po raz kolejny wycofała się z turnieju

To kontynuacja czarnej serii hiszpańskiej tenisistki, która wcześniej wycofała się również z turniejów w Miami (przed meczem czwartej rundy z Alexandrą Ealą) oraz Stuttgarcie (w ogóle nie przystąpiła do rywalizacji, zastąpiła ją Marta Kostiuk). Jej celem będzie powrót do zdrowia i występ w turnieju WTA 1000 w Rzymie (6-18 maja).

Od początku roku Paula Badosa rozegrała 19 meczów singlowych, z których wygrała 12. Nie zdobyła żadnego tytułu, a z kortów podniosła 941 481 dolarów.