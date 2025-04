Madryt 2025. O której gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Początek sezonu jest fatalny dla Huberta Hurkacza. Choć mamy końcówkę kwietnia, to wystąpił tylko w czterech turniejach, a najdalej dotarł do półfinału w Rotterdamie. Dodatkowo miał problemy ze zdrowiem i wycofał się m.in. z rywalizacji w Monte Carlo czy z Monachium. Teraz po ponad miesięcznej przerwie wraca na kort i zawalczy o tytuł ATP 1000 w Madrycie. W poprzednim sezonie dotarł tutaj do 1/8 finału, gdzie po dość wyrównanej walce uległ Taylorowi Fritzowi.

ATP w Madrycie. Hubert Hurkacz wraca do gry

W tym roku w pierwszej rundzie Polak otrzymał wolny los. Na kolejnym etapie rywalizacji zmierzy się z Benjaminem Bonzim. I teoretycznie to nasz rodak będzie faworytem do zwycięstwa. Zajmuje wyższe miejsce w rankingu ATP - jest 28., a rywal 62. Może też pochwalić się perfekcyjnym bilansem bezpośrednich meczów. Jak dotąd panowie mierzyli się dwukrotnie i za każdym razem triumfował Hurkacz. Ba, za każdym razem był w stanie tego dokonać już w dwóch setach.

Tyle tylko, że teraz jego forma jest wielką niewiadomą. "Chcę wrócić na kort w pełni zdrowy, pewny siebie i gotowy do rywalizacji. Jestem coraz bliżej tego celu i już niedługo zobaczycie mnie w akcji" - pisał na początku kwietnia. Czy wróci na kort w pełni sił? Tego nie wiadomo.

W pełni sił w Madrycie wydaje się być z kolei Bonzi. Już w pierwszej rundzie bez większych kłopotów rozprawił się z Marinem Ciliciem, legendą męskiego tenisa, srebrnym medalistą olimpijskim w grze podwójnej z Tokio 2020. Wygrał z nim 6:3, 6:2.

ATP Madryt. Kiedy gra Hurkacz? O której? TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIK

Mecz Huberta Hurkacza z Benjaminem Bonzim zaplanowano na piątek 25 kwietnia. Początek spotkania o godzinie 11:00. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport 1. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.